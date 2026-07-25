Карта бойових дій в Україні на 25 липня 2026 року

Триває 1613-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 25 липня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, загалом протягом минулої доби зафіксовано 230 бойових зіткнення.

Учора противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням п’яти ракет, здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 275 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9846 дронів-камікадзе та здійснив 3438 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 48 — із реактивних систем залпового вогню.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім пунктів управління БпЛА, п’ять районів зосередження живої сили та шість пунктів управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося вісім боєзіткнень із противником, агресор завдав чотирьох авіаударів, скинув сім авіабомб, здійснив 88 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три — з реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 10 разів атакував позиції наших підрозділів у районі Стариці та у бік населених пунктів Івашкине, Колодязне, Тернова, Ізбицьке.

На Куп’янському напрямку відбулося п’ять атак ворога в бік Куп’янська, Радьківки та Шийківки.

На Лиманському напрямку противник 16 разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Лиман, Озерне, Зарічне.

На Слов’янському напрямку противник штурмував 23 рази в районах населених пунктів Закітне, Крива Лука, Різниківка та в бік Миколаївки, Пискунівки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку російські загарбники здійснили одну атаку в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 21 атаку в районах населених пунктів Костянтинівка, Іллінівка та у бік Миколайпілля, Степанівки, Кучерів Яру, Нового Шахового й Вільного.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 37 штурмових дій агресора в районах Дорожнього, Удачного, Никанорівки, Котлиного, Новомиколаївки, Молодецького та у бік населених пунктів Шевченкове, Новоолександрівка, Василівка, Білицьке, Новий Донбас, Новопавлівка, Сергіївка.

На Олександрівському напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Березового та в районі Новогригорівки.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 13 атак у бік Чарівного, Воздвижівки, Косівцевого, Оленокостянтинівки та Цвіткового.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили три спроби противника просунутися вперед у районах населених пунктів Малі Щербаки, Щербаки.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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