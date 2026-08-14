ШІ для коду та автоматизації бізнесу: Google випустила Gemini 3.7 Flash

Компанія Alphabet випустила модель штучного інтелекту Gemini 3.7 Flash, призначену для написання програмного коду та автоматизації багатокрокових бізнес-процесів. Водночас розробник не надав інформації про терміни виходу очікуваної флагманської моделі Gemini 3.5 Pro.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на матеріал Reuters.

Нову модель позиціонують як доступне рішення для компаній, що розробляють автономних ШІ-агентів, здатних планувати завдання, використовувати зовнішній софт та виконувати робочі ланцюжки з мінімальним залученням людини.

Можливості, ціноутворення та доступність

Gemini 3.7 Flash з'явилася лише через три тижні після релізу версії 3.6 Flash та показала суттєвий прогрес у налагодженні коду, усуненні помилок і генерації готових програмних рішень:

Тарифи: для стимулювання попиту Google встановила стартову ціну на рівні 75 центів за 1 млн вхідних токенів та $3,75 за 1 млн вихідних токенів до кінця 2026 року, що вдвічі дешевше порівняно з базовою вартістю попередника.

Інтеграція: модель одразу інтегрували в сервіс Gemini Spark для передплатників тарифів Google AI Pro та Ultra у понад 160 країнах.

Контекст і кадрові зміни

Реліз відбувається на тлі загострення конкуренції з OpenAI та Anthropic. Співзасновник Google Сергій Брін раніше закликав інженерів сфокусуватися саме на розвитку лінійки Gemini для скорочення відставання.

Крім того, у підрозділі Google DeepMind відбулася масштабна реорганізація: Деміс Хассабіс поступився операційним керівництвом своєму заступнику Кораю Кавукджуоглу, а двоє технічних співкерівників проєкту Gemini пішли з компанії для створення власного стартапу.

Нагадаємо, раніше Google випустив ШІ Gemini для керування роботами. Модель Gemini Robotics 2 дає змогу людиноподібним машинам координувати рухи всього тіла, включно з ходьбою, присіданнями та взаємодією з навколишніми предметами.