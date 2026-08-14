Втрачені активи через війну: у податковій пояснили як бізнесу списати товари та основні засоби

Компанії, чиє майно пошкоджене або знищене через бойові дії, мають право зменшити податок на прибуток. Податкова служба роз'яснила правила списання товарів, обладнання та нерухомості залежно від річного доходу підприємства.

Як пише Delo.ua, про це повідомала пресслужба ДПСУ.

Правила списання товарів та запасів

У Службі зазначили, що Податковий кодекс України не містить окремих податкових різниць для списання товарів або запасів, які були пошкоджені чи знищені внаслідок військових дій.

Такі активи списуються на витрати за правилами бухгалтерського обліку. У результаті це зменшує фінансовий результат до оподаткування та підсумковий об'єкт оподаткування податком на прибуток.

Порядок списання основних засобів

Правила списання будівель, обладнання, транспорту та інших основних засобів залежать від розміру річного доходу підприємства:

для компаній із доходом до 40 млн грн на рік вартість майна списується на витрати за правилами бухгалтерського обліку, що зменшує фінансовий результат до оподаткування;

на рік вартість майна списується на витрати за правилами бухгалтерського обліку, що зменшує фінансовий результат до оподаткування; для компаній із доходом понад 40 млн грн на рік (платники, які застосовують податкові різниці) об'єкт оподаткування зменшується на залишкову вартість знищеного майна, визначену за правилами податкового обліку.

Необхідні документи для підтвердження збитків

Списання будь-яких знищених активів вимагає обов'язкового документального підтвердження. Підприємству необхідно провести інвентаризацію та сформувати пакет підтвердних документів.

Підставою для списання є:

акт ДСНС про пожежу або руйнування;

витяг з ЄРДР за фактом обстрілу;

висновки Торгово-промислової палати України;

інші офіційні документи, що засвідчують факт і причини знищення майна.

Нагадаємо, з лютого в Україні застосовуватиметься оновлений порядок надсилання податкових повідомлень-рішень (ППР). Однією з основних змін є врахування окремих правил сплати податкових зобов’язань під час воєнного стану.