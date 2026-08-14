Утраченные активы из-за войны: в налоговой объяснили, как бизнесу списать товары и основные средства

Компании, чье имущество повреждено или уничтожено из-за боевых действий, вправе снизить налог на прибыль. Налоговая служба разъяснила правила списания товаров, оборудования и недвижимости в зависимости от годового дохода предприятия.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ГНСУ.

Правила списания товаров и запасов

В Службе отметили, что Налоговый кодекс Украины не содержит отдельных налоговых разниц для списания товаров или запасов, поврежденных или уничтоженных в результате военных действий.

Такие активы списываются на расходы по правилам бухгалтерского учета. В итоге это уменьшает денежный итог до налогообложения и итоговый объект налогообложения налогом на прибыль.

Порядок списания основных средств

Правила списания зданий, оборудования, транспорта и других основных средств зависят от размера годового дохода предприятия:

для компаний с доходом до 40 млн грн в год стоимость имущества списывается на расходы по правилам бухгалтерского учета, что уменьшает финансовый результат до налогообложения;

в год стоимость имущества списывается на расходы по правилам бухгалтерского учета, что уменьшает финансовый результат до налогообложения; для компаний с доходом более 40 млн грн в год (плательщики, применяющие налоговые разницы), объект налогообложения уменьшается на остаточную стоимость уничтоженного имущества, определенную по правилам налогового учета.

Необходимые документы для подтверждения убытков

Списание каких-либо уничтоженных активов требует обязательного документального подтверждения. Предприятию необходимо провести инвентаризацию и сформировать пакет подтверждающих документов.

Основанием для списания есть:

акт ГСЧС о пожаре или разрушении;

выдержка из ЕРДР по факту обстрела;

заключения Торгово-промышленной палаты Украины;

другие официальные документы, удостоверяющие факт и причины уничтожения имущества.

Напомним, с февраля в Украине будет применяться обновленный порядок отправки налоговых уведомлений-решений (ППР). Одним из основных изменений является учет отдельных правил уплаты налоговых обязательств во время военного положения.