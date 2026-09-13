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В Украине строят первые подземные подстанции для распределения электроэнергии

энергетический рынок
В Украине строят первые подземные подстанции / Depositphotos

"Запорожьеоблэнерго" строит две первые в Украине подземные подстанции для распределения электроэнергии. Одновременно свыше 90% ключевых энергообъектов компании уже оборудовано железобетонными защитными сооружениями второго уровня.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на руководителя " Запорожьеоблэнерго " Андрея Стасевского.

Подземные подстанции возводятся в рамках пилотного проекта, разработанного с участием Министерства энергетики, АО "Украинские распределительные сети" и Запорожской ОВД.

По словам Стасевского, более 90% ключевых объектов оператора уже имеют защитные сооружения второго уровня — железобетонные укрытия, которые должны минимизировать повреждения оборудования во время российских атак. Завершить эти работы компания планирует до конца октября.

Отдельно энергетики защищают оборудование от FPV-дронов. По состоянию на начало сентября антидроновые сетки удалось закрыть около 95% оборудования.

"Запорожьеоблэнерго" также наращивает собственное производство дефицитного оборудования. С августа 2025 года компания занимается крупноузловой сборкой трансформаторов разной мощности и уже изготовила более 20 единиц.

Собственную сборку трансформаторов компания использует для более быстрой замены поврежденного оборудования и восстановления электросетей после атак.

Напомним, в конце августа уже сообщалось, что в Запорожской области строят первые подземные подстанции. Тогда завершить работу на этих объектах планировали в октябре 2026 года.

Автор:
Татьяна Гойденко

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