Вместо недели — сутки: как "Запорожьеоблэнерго" ускорило возобновление электроснабжения (ФОТО)

АО "Запорожьеоблэнерго" первым среди операторов системы распределения наладило крупноузловую уборку трансформаторов на собственной базе, что позволило сократить сроки восстановления электроснабжения после обстрелов с 7 дней до 24 часов. По состоянию на февраль 2026 года компания уже произвела 16 единиц оборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Трансформатор - это "сердце" многих энергообъектов, от маленьких ТП - до мощных подстанций. На фоне ежедневных обстрелов энергетической инфраструктуры нашего региона не можем полагаться только на помощь от иностранных партнеров и закупки - потому что невозможно с точностью до суток предусмотреть, когда именно состоятся эти процессы" - отметил глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

Этапы внедрения проекта

В течение 2025 года компания прошла полный цикл подготовки производства:

разработка технологических карт и конструкторской документации;

модернизация цехов и обновление станочного оборудования;

внедрение технологии крупноузловой уборки, адаптированной к локальным мощностям.

"Шаг был сложным - "Запорожьеоблэнерго" фактически начинало "с нуля", разрабатывало технологические карты производственного процесса и эксплуатационно-конструкторскую документацию", - пояснили в обществе.

Результаты и эффективность

За время работы цеха энергетики изготовили 16 силовых трансформаторов разной мощности. Собственная технология позволяет не только создавать новые единицы, но и модернизировать имеющееся оборудование, повышая его надежность.

Благодаря наличию запаса техники сроки обновления света у потребителей значительно сократились.

"Сегодня мы возобновляем электроснабжение максимально оперативно - кое-где за сутки вместо недели - ведь имеем произведенный собственными силами запас оборудования. Процесс продолжается в режиме нон-стоп, еще несколько десятков единиц в работе" - резюмировал СЕО компании.

В настоящее время в производстве находятся еще несколько десятков единиц оборудования, что должно обеспечить стабильность энергосистемы региона в условиях постоянных внешних вызовов.

Напомним, в сентябре 2025 года правительство приняло решение выделить 630 млн грн из резервного фонда госбюджета на строительство защитных сооружений для подстанций "Запорожьеоблэнерго" .