Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,29

+0,03

EUR

51,26

+0,09

Наличный курс:

USD

43,27

43,18

EUR

51,40

51,15

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Вместо недели — сутки: как "Запорожьеоблэнерго" ускорило возобновление электроснабжения (ФОТО)

трансформатор
"Запорожьеоблэнерго" ускорило возобновление электроснабжения за счет собственного производства трансформаторов. Фото: "Запорожьеоблэнерго".

АО "Запорожьеоблэнерго" первым среди операторов системы распределения наладило крупноузловую уборку трансформаторов на собственной базе, что позволило сократить сроки восстановления электроснабжения после обстрелов с 7 дней до 24 часов. По состоянию на февраль 2026 года компания уже произвела 16 единиц оборудования.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба компании.

"Трансформатор - это "сердце" многих энергообъектов, от маленьких ТП - до мощных подстанций. На фоне ежедневных обстрелов энергетической инфраструктуры нашего региона не можем полагаться только на помощь от иностранных партнеров и закупки - потому что невозможно с точностью до суток предусмотреть, когда именно состоятся эти процессы" - отметил глава "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.

Этапы внедрения проекта

В течение 2025 года компания прошла полный цикл подготовки производства:

  • разработка технологических карт и конструкторской документации;
  • модернизация цехов и обновление станочного оборудования;
  • внедрение технологии крупноузловой уборки, адаптированной к локальным мощностям.

"Шаг был сложным - "Запорожьеоблэнерго" фактически начинало "с нуля", разрабатывало технологические карты производственного процесса и эксплуатационно-конструкторскую документацию", - пояснили в обществе.

Результаты и эффективность

За время работы цеха энергетики изготовили 16 силовых трансформаторов разной мощности. Собственная технология позволяет не только создавать новые единицы, но и модернизировать имеющееся оборудование, повышая его надежность.

Фото 2 — Вместо недели — сутки: как "Запорожьеоблэнерго" ускорило возобновление электроснабжения (ФОТО)

Благодаря наличию запаса техники сроки обновления света у потребителей значительно сократились.

"Сегодня мы возобновляем электроснабжение максимально оперативно - кое-где за сутки вместо недели - ведь имеем произведенный собственными силами запас оборудования. Процесс продолжается в режиме нон-стоп, еще несколько десятков единиц в работе" - резюмировал СЕО компании.

В настоящее время в производстве находятся еще несколько десятков единиц оборудования, что должно обеспечить стабильность энергосистемы региона в условиях постоянных внешних вызовов.

Напомним, в сентябре 2025 года правительство приняло решение выделить 630 млн грн из резервного фонда госбюджета на строительство защитных сооружений для подстанций "Запорожьеоблэнерго" .

Автор:
Татьяна Ковальчук