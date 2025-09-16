Правительство выделило 630 млн грн в защиту энергетической инфраструктуры Запорожья

Правительство приняло решение выделить 630 млн грн из резервного фонда госбюджета на строительство защитных сооружений для подстанций "Запорожьеоблэнерго".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Правительство профинансировало защиту энергетики Запорожья

"Запорожье постоянно под вражескими обстрелами. Но жизнь там должна продолжаться, поэтому работаем над защитой энергетической инфраструктуры", - отметила Свириденко.

Она заявила, что правительство выделило 630 млн грн из резервного фонда госбюджета на строительство защитных сооружений для подстанций "Запорожьеоблэнерго". По ее словам, это критически важные объекты, постоянно находящиеся под прицелом российских обстрелов.

Цель решения — обеспечить энергосистему и гарантировать жителям прифронтовых регионов свет и тепло зимой, несмотря на атаки врага.

Враг бьет по энергетике

Россияне не прекращают наносить удары по энергетическим объектам Украины, чтобы нанести еще больше трудностей мирному населению, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы.

В ночь с 26 на 27 августа враг ударил по инфраструктуре нашей страны. Целенаправленных разрушительных ударов подверглись объекты энергетической и газотранспортной системы в шести областях Украины. Разрушения и повреждения получили энергетические объекты на Сумщине, Полтавщине, Донетчине, Черниговщине, Харьковщине, Запорожье.

Также, в ночь на 8 сентября Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.