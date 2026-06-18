Первые танкеры начали проходить Ормузский пролив после соглашения США и Ирана.

Первые нефтяные и газовые суда начали проходить через Ормузский пролив после вступления в силу временного соглашения между США и Ираном о возобновлении работы ключевого морского маршрута.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

По данным отслеживания судов, через пролив прошли газовоз Mraikh, который перевозит сжиженный природный газ из Катара и пустой танкер Ye Chi. Оба судна двигались по маршруту, согласованному иранской стороной.

В то же время движение через пролив пока остается ограниченным. Судоходные компании ожидают дополнительных гарантий безопасности и разъяснений по условиям следования маршрута после почти четырехмесячной блокады.

Закрытие Ормузского пролива существенно ограничило экспорт нефти и газа из стран Персидского залива. Часть поставок осуществлялась только по специальному согласованию с Ираном или судами, которые скрывали свое местонахождение, выключая транспондеры.

Судно Mraikh, зафрахтованное QatarEnergy, следует в пакистанский порт Касим. Для Пакистана возобновление поставок имеет немаловажное значение, поскольку страна столкнулась с дефицитом газа после остановки катарского экспорта.

По данным Bloomberg, Катар планирует восстановить большую часть своих экспортных мощностей в течение двух месяцев после открытия пролива. Для этого необходимо вернуть в регион достаточное количество танкеров и обеспечить их безопасное прохождение.

Восстановление судоходства через Ормузский пролив важно для мирового энергетического рынка, ведь через этот маршрут проходит значительная часть экспорта нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Постепенное возврат поставок может ослабить риски дефицита и давление на мировые цены на энергоносители.

Добавим, грузоотправители из Азии и Европы заявляют, что для восстановления уверенности в безопасности транзита через Ормузский пролив понадобятся недели.