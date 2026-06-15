Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,81

--0,11

EUR

51,86

+0,02

Наличный курс:

USD

44,89

44,80

EUR

52,35

52,19

Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре годабольшой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межіблекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Галузеві лідери2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Partners Projects

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков2025

Топ налогоплательщиков

2025
Partners Projects

Свое 

дело
Инвестиции&nbsp;в образование

Инвестиции 

в образование
Partners Projects

Обучение 

для жизни
Smart&nbsp;Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Судовладельцы прогнозируют открытие Ормузского пролива всего через несколько недель

танкер
Судовладельцы отложили быстрое открытие Ормузского пролива / Depositphotos

Грузоотправители из Азии и Европы заявляют, что для восстановления уверенности в безопасности транзита через Ормузский пролив понадобятся недели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Навигация в регионе возобновится только после полного обеспечения безопасности. Такая реакция рынка последовала после того, как США и Иран согласовали рамочное соглашение о разблокировании этого водного пути.

Ожидается, что 19 июня официальные лица США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании о прекращении войны и возобновлении работы пролива. На фоне этих новостей мировые цены на нефть в понедельник упали примерно на 5%.

Грузоотправители положительно восприняли известие о соглашении, однако ожидают дополнительные подробности, в частности, относительно разминирования акватории.

Позиция мировых судоходных гигантов

Спикер Ассоциации судовладельцев Японии заявил, что группа приветствует мирное соглашение, но планирует подождать получения более конкретной информации, ведь возобновлять работу только на основе новостей о соглашении рано. Крупнейший перевозчик страны Nippon Yusen надеется на скорый возврат к нормальному режиму, а компания Mitsui OSK Lines задекларировала намерение восстановить навигацию только после полного подтверждения безопасности.

Немецкая ассоциация судовладельцев VDR выразила осторожный оптимизм относительно возможности сделки открыть пролив. В то же время, немецкий перевозчик Hapag-Lloyd надеется, что суда смогут пересечь ее уже на этой неделе.

Датский гигант Maersk приветствовал соглашение, но назвал оценку его влияния преждевременным, поэтому компания пока не вносит изменений в свои операции на Ближнем Востоке.

В норвежской Wallenius Wilhelmsen также воздержались от комментариев по поводу операционных последствий, а танкерная компания Frontline ограничилась положительной оценкой развития событий.

Сроки обновления логистики

По оценкам экспертов, по состоянию на 15 июня в районе Ближневосточного залива находилось 155 танкеров с нефтью и химикатами, в то время как в конце мая их было 201.

По данным аналитиков Oil Brokerage, количество судов достигло 215 единиц. Глобальный руководитель исследований судоходства Oil Brokerage Ануп Сингх считает, что при условии неограниченного судоходства скопление транспорта по обе стороны можно ликвидировать за 8-10 дней.

Однако мировой лидер нефтяного рынка ICIS Дэвид Джорбеназе подчеркнул, что, несмотря на длительную скрытую перевозку нефти вдоль побережья Омана при поддержке ВМС США, для полноценного движения понадобятся недели разминирования и нормализации страховых тарифов.

Возврат к полным объемам, которые фиксировались к конфликту, реалистично ожидать только в 2027 году при условии стабильного действия соглашения без инцидентов и быстрого возобновления производства.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которого Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.

Автор:
Татьяна Бессараб