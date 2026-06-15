Судовладельцы прогнозируют открытие Ормузского пролива всего через несколько недель

Грузоотправители из Азии и Европы заявляют, что для восстановления уверенности в безопасности транзита через Ормузский пролив понадобятся недели.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters .

Навигация в регионе возобновится только после полного обеспечения безопасности. Такая реакция рынка последовала после того, как США и Иран согласовали рамочное соглашение о разблокировании этого водного пути.

Ожидается, что 19 июня официальные лица США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании о прекращении войны и возобновлении работы пролива. На фоне этих новостей мировые цены на нефть в понедельник упали примерно на 5%.

Грузоотправители положительно восприняли известие о соглашении, однако ожидают дополнительные подробности, в частности, относительно разминирования акватории.

Позиция мировых судоходных гигантов

Спикер Ассоциации судовладельцев Японии заявил, что группа приветствует мирное соглашение, но планирует подождать получения более конкретной информации, ведь возобновлять работу только на основе новостей о соглашении рано. Крупнейший перевозчик страны Nippon Yusen надеется на скорый возврат к нормальному режиму, а компания Mitsui OSK Lines задекларировала намерение восстановить навигацию только после полного подтверждения безопасности.

Немецкая ассоциация судовладельцев VDR выразила осторожный оптимизм относительно возможности сделки открыть пролив. В то же время, немецкий перевозчик Hapag-Lloyd надеется, что суда смогут пересечь ее уже на этой неделе.

Датский гигант Maersk приветствовал соглашение, но назвал оценку его влияния преждевременным, поэтому компания пока не вносит изменений в свои операции на Ближнем Востоке.

В норвежской Wallenius Wilhelmsen также воздержались от комментариев по поводу операционных последствий, а танкерная компания Frontline ограничилась положительной оценкой развития событий.

Сроки обновления логистики

По оценкам экспертов, по состоянию на 15 июня в районе Ближневосточного залива находилось 155 танкеров с нефтью и химикатами, в то время как в конце мая их было 201.

По данным аналитиков Oil Brokerage, количество судов достигло 215 единиц. Глобальный руководитель исследований судоходства Oil Brokerage Ануп Сингх считает, что при условии неограниченного судоходства скопление транспорта по обе стороны можно ликвидировать за 8-10 дней.

Однако мировой лидер нефтяного рынка ICIS Дэвид Джорбеназе подчеркнул, что, несмотря на длительную скрытую перевозку нефти вдоль побережья Омана при поддержке ВМС США, для полноценного движения понадобятся недели разминирования и нормализации страховых тарифов.

Возврат к полным объемам, которые фиксировались к конфликту, реалистично ожидать только в 2027 году при условии стабильного действия соглашения без инцидентов и быстрого возобновления производства.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон достиг соглашения с Ираном, в результате которого Ормузский пролив будет вновь открыт для международного судоходства.