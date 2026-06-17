Правительство и бизнес договорились о новых шагах по детенизации экономики и дерегуляции

Правительство и представители бизнеса во время заседания Совета по вопросам поддержки предпринимательства договорились о дальнейших шагах по детенизации экономики, дерегуляции и улучшению условий ведения бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Юлии Свириденко.

Новая стратегия развития Украины

В правительстве отметили, что после прошедшего в апреле после предыдущего заседания Совета были проработаны предложения предпринимателей и реализован ряд важных инициатив. В частности, совместно с Верховной Радой упрощены процедуры для предприятий оборонно-промышленного комплекса, распространены требования по локализации на оборонные закупки и отменен налог на добавленную стоимость для наземных роботизированных комплексов.

Кроме того, для поддержки бизнеса в энергетическом секторе введено доступное кредитование проектов по развитию распределенной генерации, а также созданы условия для оперативного подключения новых энергетических мощностей.

Отдельное внимание уделено поддержке предприятий, пострадавших в результате российских обстрелов. Для них расширен пакет помощи, а уже с 1 июля заработает новая программа кредитования, которая дополнит действующие инструменты поддержки внутри государственной политики "Зроблено в Україні".

В ходе заседания также обсудили стратегию "Экономика будущего", разработанную правительством совместно с Всемирным банком и международными экспертами. Документ должен стать основой системной трансформации украинской экономики и определяет видение развития страны на следующие 15 лет.

Цель стратегии – построение конкурентоспособной экономики, которая будет базироваться на сильном частном секторе, привлечении инвестиций, развитии современной промышленности и внедрении европейских правил ведения бизнеса.

В правительстве отметили, что именно эффективное партнерство между государством и бизнесом помогает украинской экономике сохранять устойчивость в условиях войны, восстанавливаться и обеспечивать дальнейший рост.

Напомним, глава парламентского комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев начал анализ Бюджетной декларации на 2027-2029 годы и обратил внимание на ключевые макроэкономические показатели, которые правительство заложило в основу будущих бюджетов.