Курс валют на 3 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро стабильно.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.08.2026 (понедельник).

Курс доллара

1 доллар США – 44,64 грн (-5 коп.).

Курс евро

1 евро – 51,27 грн (0 коп.).

Курс злотого

1 злотый – 11,89 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа) Доллар 44,48/44 99 Евро 51, 04/51, 76 Злотый 11, 61/12,07

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый ПриватБанк 44,25/44,85 50,90/51,90 11, 80/12, 30 Ощадбанк 44, 45/44 95 51, 05/51, 80 ПУМБ 44,50/45,10 51,20/51,90 11, 70/12, 00 Укргазбанк 44, 50/45,00 51, 10/51, 65 11, 30/12, 20 Райффайзен 44,50/44,93 51,00/51,62 11,25/12,25

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.