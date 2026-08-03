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Курс валют на 3 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

Доллары
Нацбанк установил официальный курс доллара / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро стабильно.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.08.2026 (понедельник).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,64 грн (-5 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,27 грн (0 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,89 грн (-1 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,48/44 99
Евро 51, 04/51, 76
Злотый 11, 61/12,07

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 31 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,25/44,85 50,90/51,90 11, 80/12, 30
Ощадбанк 44, 45/44 95 51, 05/51, 80
ПУМБ 44,50/45,10 51,20/51,90 11, 70/12, 00
Укргазбанк 44, 50/45,00 51, 10/51, 65 11, 30/12, 20
Райффайзен 44,50/44,93 51,00/51,62 11,25/12,25

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько