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Курс валют на 3 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на пять копеек, в то же время евро стабильно.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 3.08.2026 (понедельник).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,64 грн (-5 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,27 грн (0 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,89 грн (-1 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,48/44 99
|Евро
|51, 04/51, 76
|Злотый
|11, 61/12,07
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 31 июля курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,25/44,85
|50,90/51,90
|11, 80/12, 30
|Ощадбанк
|44, 45/44 95
|51, 05/51, 80
|ПУМБ
|44,50/45,10
|51,20/51,90
|11, 70/12, 00
|Укргазбанк
|44, 50/45,00
|51, 10/51, 65
|11, 30/12, 20
|Райффайзен
|44,50/44,93
|51,00/51,62
|11,25/12,25
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.