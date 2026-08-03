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Курс валют на 3 серпня 2026 року: скільки коштує долар, євро та злотий?

Долари
Нацбанк встановив офіційний курс долара / Depositphotos

Офіційний курс долара США щодо гривні  знизився на п'ять копійок, водночас євро стабільне.

Національний банк України встановив офіційний курс долара та євро на 3.08.2026 (понеділок).

Курс долара

  • 1 долар США – 44,64 грн (-5 коп.).

Курс євро

  • 1 євро – 51,27 грн (0 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотий –  11,89 грн (-1 коп.). 

Курс валют в обмінниках

За даними "Мінфіну", готівковий курс долара, євро та злотого в українських обмінниках виглядає наступним чином:

Валюта Курс (купівля/продаж)
Долар 44,48/44 99
Євро 51, 04/51, 76
Злотий 11, 61/12,07

Курс долара, євро і злотого в касах банків

У різних банках України станом на 31 липня курс валют виглядає так (купівля/продаж):

Банк / Валюта Долар Євро Злотий
ПриватБанк 44,25 / 44,85 50,90 / 51,90 11, 80/12, 30
Ощадбанк 44, 45/44 95 51, 05/51, 80
ПУМБ 44,50 / 45,10 51,20 / 51,90 11, 70/12, 00
Укргазбанк 44, 50/45,00 51, 10/51, 65 11, 30/12, 20
Райффайзен 44,50 / 44,93 51,00 / 51,62 11,25 / 12,25

Упродовж липня офіційний та готівковий курси долара залишалися в доволі вузькому діапазоні - 44,4–44,8 грн. Експерти пояснюють таку динаміку активною політикою Національного банку, який стримував курсові коливання завдяки валютним інтервенціям і достатньому рівню міжнародних резервів. Водночас у серпні на валютний ринок можуть вплинути як сезонні фактори, так і ситуація з міжнародною фінансовою підтримкою України. Чого чекати від курсу у серпні, пояснює Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько