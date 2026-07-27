Ціни на бензин тиснить на гривню: що буде з курсом долара та євро у серпні

Впродовж всього липня курс долара коливався у вузьких межах – від 44,4 до 44,8 грн, так і не перетнувши психологічну позначку у 45 грн. Цю стабільність забезпечили міжнародні резерви та інтервенції Нацбанку. Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності “Глобус Банку” Тарас Лєсовий розповів для Delo.ua , чого чекати від валютного ринку в серпні.

Яким був для валютного ринку липень 2026 року

Впродовж більшої частини липня вартість долара та євро змінювалась лише в межах 40-50 копійок. Тарас Лєсовий пояснює, що стабільність забезпечували значні міжнародні надходження, достатній обсяг резервів та валютні інтервенції НБУ. Зокрема у червні на валютні рахунки уряду надійшло близько $11,3 млрд: $6,8 млрд від ЄС та $4,5 млрд через Світовий банк, а також $4,4 млрд цільового фінансування оборонних потреб від держави – загалом близько $15,7 млрд.

Завдяки цьому на початок липня міжнародні резерви України зросли до $51,3 млрд і лише за один місяць вони збільшились на 12,1%. Цих грошей вистачить, щоб оплачувати весь імпорт країни понад п'ять місяців.

Крім того, Нацбанк постійно покриває структурний дефіцит валюти на міжбанку за рахунок інтервенцій. Наприклад, у червні НБУ продав понад $5,1 млрд. А загалом за першу половину року регулятор продав $23,35 млрд. Це в середньому близько $3,9 млрд щомісяця.

Експерт вважає, що наприкінці липня та на початку серпня ситуація на валютному ринку істотно не зміниться. Попит на валюту перевищуватиме пропозицію приблизно на 10–15%. Щоб покрити дефіцит валюти, Нацбанку доведеться щотижня продавати близько $800-900 млн. Згідно з прогнозом, курс долара на міжбанку триматиметься в межах 44,6-45 гривень. Євро буде на рівні від 50,8 до 51,5 гривні, тож протягом тижня коливання курсів не перевищуватимуть курсів 1-1,5% від своїх початкових значень.

Одним із головних ризиків для стабільності гривні залишається динаміка цін на енергоресурси. Їхня подальша динаміка значною мірою залежатиме від ситуації на Близькому Сході. Проте експерт попереджає: навіть якщо світові ціни на нафту знижуватимуться, в Україні ціни швидко не знизяться. Головною причиною є війна та пов'язані з неї логістичні труднощі

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму дописі зазначив, що головним негативним фактором для гривні стала зупинка роботи чорноморських портів, через що експорт зерна та металу майже зупинився. Поки що валютний ринок тримається завдяки тому, що між відправкою товарів і надходженням грошей є певна затримка. Проте вже у серпні-вересні через блокування портів Україна може недоотримувати від $0,5 до $1,5 млрд валютної виручки щомісяця.

Андрій Шевчишин зазначив, що щонайменше до 30 липня курс долара на міжбанку триматиметься на рівні 44,70-45 гривень. На готівковому ринку долар коштуватиме 44,90-45,35 гривні. Щодо євро, то його курс очікується в межах – 50,60-51,60 гривні. Якщо європейська валюта продовжить різко дешевшати на світовому ринку, в Україні її вартість може впасти нижче 50,50 гривні.

Яким буде серпень для валютного ринку

У серпні традиційно починається сезонна бізнес-активність. Через це, як зазначає Тарас Лєсовий, підприємці купуватимуть валюту заздалегідь. Згідно з прогнозом, у серпні Нацбанк продасть на ринку від $3,5 до $4 млрд. Гривню також підтримує загальна ситуація з цінами в країні. Наприклад, у червні споживчі ціни знизились на 0,1%. Завдяки цьому річна інфляція сповільнилась до 7,2%. До того ж у серпні традиційно дешевшають свіжі сільськогосподарські продукти. Це також допоможе стримати зростання цін і зменшить загальний тиск на курс гривні.

Нагадаємо, Національний банк України встановив офіційний курс валют на понеділок, 27 липня. Порівняно з вихідними курс долара знизився на 1 копійку – до 44,80 грн, а євро подешевшав на 9 копійок – до 50,96 грн.