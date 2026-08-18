Уран, літій та титан: уряд затвердив план продажу спецдозволів на користування надрами

Кабмін зобов’язав Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства у 2026–2027 роках забезпечити надання у користування ділянок надр стратегічного значення щодо літію та урану. Заплановано, що передача відбуватиметься на умовах угод про розподіл продукції (УРП).

Як пише Delo.ua, про це йдеться у картці Програми діяльності Кабінету Міністрів Українина на сайті Ради.

Згідно з документом, у цей же період уряд передбачає організацію продажу спеціальних дозволів на користування надрами стратегічного значення. Зокрема, йдеться про родовища графіту та титану.

За даними дослідження проєкту Green Deal Ukraїна, Україна володіє покладами 25 із 34 видів критичної сировини з переліку ЄС. При цьому титан і природний графіт визначено найбільш реалістичними напрямами для інтеграції країни в європейські ланцюги постачання, а літій належить до сировини з високим потенціалом.

Запаси титану в Україні оцінюються в 8,4 млн тонн (найбільший показник у Європі), а запаси природного графіту становлять близько 17,9 млн тонн, що складає 6,2% світових ресурсів.

Наразі єдиним українським проєктом, затвердженим у межах європейського Акту про критичну сировину (CRMA), є Балахівське графітове родовище.

Крім того, Американсько-Український інвестфонд відбудови (URIF), створений із залученням Корпорації міжнародного розвитку США (DFC), визначив титан, літій та графіт серед ключових критично важливих мінералів для інвестування.

Україна зобов’язалася перераховувати до цього фонду 50% коштів, отриманих від плати за нові та "сплячі" ліцензії, а також ренти на видобуток корисних копалин.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив Стратегію розвитку галузей промисловості на основі корисних копалин та компонентів стратегічного і критичного значення на період до 2056 року. Одночасно урядовці затвердили операційний план конкретних заходів із її реалізації на найближчі три роки — протягом 2026–2028 років.