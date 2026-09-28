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Новини
Дата публікації

Україна заморожує витрати бюджету: що тепер не будуть фінансувати

Гривні
Влада змінила розподіл державних видатків

Державні фінанси зіткнулися з труднощами через затримку міжнародної допомоги, яку Україна не отримала вчасно через невиконання частини зобов’язань перед партнерами. У зв'язку з цим уряд запроваджує жорсткі антикризові заходи.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

Відповідно до ухваленого рішення, державні видатки тепер суворо пріоритизуються. 

"Передусім фінансуємо: оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери", - наголосив очільник уряду.

Водночас усі непершочергові витрати, за його словами, вирішено відкласти. Це стосується:

  • нових будівництв;
  • некритичних реконструкцій та капітальних ремонтів;
  • об'єктів благоустрою на кшталт парків, скверів та фонтанів;
  • перекладання бруківки.

Прем'єр наголосив, що всі ці проєкти обов'язково реалізують згодом, але наразі кожен ресурс має йти на критично важливі напрямки, а витрачання коштів на другорядні речі має бути припинене.

Окремо уряд закликав органи місцевого самоврядування переглянути власні бюджети, обмеживши необов'язкові витрати.

Раніше Корецький заявляв, що частину дефіциту оборонного бюджету у 27 мільярдів доларів уряд перекриє завдяки економії. Водночас держава досі шукає ще 20 млрд доларів на потреби Сил оборони.

Що відомо про дефіцит бюджету

 10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

 Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що у державному секторі можливі затримки зарплат, якщо надходження на єдиний казначейський рахунок скоротяться.

Через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.

Автор:
Тетяна Бесараб

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