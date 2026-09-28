Дефіцит бюджету: некритичні видатки в Україні призупинять, уряд шукає $20 млрд

Частину дефіциту оборонного бюджету у 27 мільярдів доларів уряд перекриє завдяки економії. Водночас держава досі шукає ще 20 млрд доларів на потреби Сил оборони.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

За його словами, із загального дефіциту близько 7 мільярдів доларів уряд планує знайти самостійно шляхом економії державних фінансів, оптимізації та перерозподілу видатків. При цьому грошове забезпечення військових та підтримка їхніх родин лишатиметься у повному обсязі.

Корецький наголосив, що водночас державі потрібно знайти ще 20 мільярдів доларів, які необхідні для забезпечення Сил оборони дронами, ракетами, технікою та іншим озброєнням.

"Зараз завдання уряду — Міноборони та Мінфіну — безпосередньо з нашими партнерами детально пропрацювати, яким чином ми зможемо закривати ці програми. Не менш важливо вже чітко планувати і покриття всіх видатків у 2027 році", — підкреслив прем'єр-міністр.

Очільник уряду також запевнив, що попри дефіцит, усі пенсії, зарплати вчителям та лікарям держава профінансує вчасно і в повному обсязі. Натомість усі інші видатки, які не є першочерговими та критичними, будуть призупинені до моменту надходження коштів від іноземних партнерів.

Корецький також гарантував, що до 15 жовтня Кабмін ухвалить усі рішення, необхідні для отримання міжнародної фінансової допомоги. Він закликав депутатів, незважаючи на політичну приналежність, проголосувати за законопроєкти, від яких залежить фінансування.

"Ми повинні діяти на випередження, гнучко, швидко ухвалювати рішення, оцінюючи кожен крок за одним критерієм: чи веде це до виживання держави, нації, нашого суверенітету. Якщо веде — все інше не має значення, потрібно брати та робити", — зауважив прем'єр-міністр.

Що відомо про дефіцит бюджету

10 вересня міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що через дефіцит ліквідності уряд уже обмежує державні видатки. Менш термінові платежі планували переносити на грудень, а будівельні програми — призупиняти до появи достатнього фінансування. Раніше також повідомлялося, що через затримки міжнародної допомоги капітальні видатки перенесли на кінець року.

Україна попросила союзників додатково профінансувати близько$27 млрд оборонних потреб, однак у Європейському Союзі хочуть спершу отримати чітке пояснення, як сформувався дефіцит і на що саме потрібні кошти.

Наразі у ЄС намагаються розібратися, звідки виникла гігантська дірка в бюджеті і чи справді Україні потрібна вся сума, яку запросили. У Брюсселі не розуміють, хто відповідає за різке зростання дефіциту бюджету.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що ситуація з державними фінансами вже близька до критичної, а Україна ризикує втратити значну частину з $29,5 млрд запланованого міжнародного фінансування, якщо Верховна Рада не ухвалить у визначені строки необхідні законопроєкти.

Нещодавно міністр фінансів Сергій Марченко попередив, що у державному секторі можливі затримки зарплат, якщо надходження на єдиний казначейський рахунок скоротяться.

Через дефіцит бюджету Україна фінансуватиме лише три напрямки: соціальні видатки, зарплати бюджетників та утримання військових.