Дві компанії оштрафували на 630 тис. грн за змову на аукціонах

Антимонопольний комітет оштрафував дві компанії на 630 тис. грн за змову під час п’яти аукціонів із продажу майна збанкрутілої Львівської макаронної фабрики. Загальна вартість торгів перевищила 540 млн грн.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба АМКУ.

Змова на торгах на 540 млн грн

Йдеться про ТОВ "ПІК" та ТОВ "Бонус плюс інвест". За даними комітету, компанії узгоджували свої дії під час участі в аукціонах, що є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Загалом арбітражний керуючий фабрики Тарас Пузирний провів п’ять аукціонів із продажу виробничих і складських приміщень, а також рухомого майна підприємства. Загальна вартість реалізованих активів становила близько 540 млн грн.

Фабрика розташована на вул. Городоцькій, 170 у Львові. Земельна ділянка, на якій розміщене підприємство, займає 1,2 га.

Яке майно продали

Найдорожчим лотом став виробничий корпус площею 2974,6 кв. м. За нього змагалися п’ять учасників, а стартова ціна становила 200 тис. грн. Переможцем стало дрогобицьке ТОВ "ПІК", яке запропонувало 240 млн грн. Його основний конкурент - "Бонус плюс інвест" - запропонував на 5 млн грн менше.

Ще одним великим лотом був склад готової продукції площею 932 кв. м. За стартової ціни 200 тис. грн у торгах взяли участь шість компаній. Перемогу знову здобуло ТОВ "ПІК", запропонувавши 120 млн грн - у 600 разів більше за початкову ціну. "Бонус плюс інвест" поступився з різницею у 5 млн грн.

У двох інших аукціонах продавали компресор і гараж фабрики. Їхня вартість становила відповідно 100 млн грн і 80 млн грн. В обох випадках переможцем також стало ТОВ "ПІК", тоді як "Бонус плюс інвест" пропонував на 5 млн грн менше.

Зв’язок між компаніями

"Бонус плюс інвест" працює з 2019 року. Основними напрямами діяльності компанії є виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, а також оренда та експлуатація нерухомого майна. Бенефіціаром компанії є Роман Бондар.

ТОВ "ПІК" зареєстроване у Дрогобичі та працює на ринку близько 25 років. Його кінцевим бенефіціаром є Юрій Уйгелій.

Водночас Уйгелій у різні періоди керував обома компаніями. «Бонус плюс інвест» він очолював у 2019–2021 роках, а ТОВ "ПІК" - у 2020–2023 роках. Наразі він залишається бенефіціаром "ПІК".

Раніше, у лютому 2022 року, "Бонус плюс інвест" придбав на аукціоні все рухоме майно Львівської макаронної фабрики за 195 тис. грн. До переліку увійшло понад 580 позицій, переважно обладнання, комп’ютерна техніка та меблі.

Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував дві компанії на 17,2 млн грн за антиконкурентні узгоджені дії під час закупівель робіт з капітального ремонту навчальних закладів у Дніпропетровській області.