Нідерланди виділять €10 млн на модернізацію навчальних центрів ЗСУ

Нідерланди спрямують 10 мільйонів євро на модернізацію двох навчальних центрів в Україні.

Як пише Dilo, про це заявила міністерка оборони Нідерландів Ділан Єшильгез-Зегеріус під час зустрічі міністрів оборони країн Європейського Союзу в Брюсселі.

Нідерланди спільно з іншими європейськими партнерами інвестують у розвиток навчальної інфраструктури, щоб забезпечити підготовку українських військових у високотехнологічному середовищі.

Під час виступу міністерка наголосила на важливості якісної підготовки, яка здатна врятувати життя на передовій.

За її словами, нідерландські військові активно долучилися до Місії військової допомоги ЄС Україні (EUMAM), у межах якої вже пройшли вишкіл майже 100 тисяч українських солдатів, включно зі спеціалізованими курсами для механіків та екіпажів танків.

Водночас вона підкреслила взаємну користь такого партнерства, адже європейські військові переймають в українців безцінний досвід сучасного поля бою.

З огляду на наближення зимового періоду, очільниця оборонного відомства закликала європейських союзників не зменшувати обсяги всебічної допомоги.

Пріоритетними напрямками залишаються постачання безпілотників, систем протиповітряної оборони та підтримка винищувачів F-16. На її думку, допомога Україні є безпосереднім внеском у безпеку самої Європи.

Нагадаємо, що раніше у лютому 2026 року Данія оголосила про масштабне фінансування модернізації інфраструктури навчальних центрів ЗСУ на суму близько 33 мільйонів євро. До реалізації цих ініціатив залучено Міжнародний благодійний фонд "Повернись живим" на основі підписаного з Міноборони України меморандуму.