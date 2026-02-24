Данія інвестує близько 33 млн євро в модернізацію одного з навчальних центрів ЗСУ

Уряд Данії інвестує близько 33 млн євро в модернізацію одного з навчальних центрів Збройних Сил України. Проєкт передбачає оновлення побутової інфраструктури, закупівлю спеціального обладнання та дронів для тренувань.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Сьогодні разом із Данією та фондом "Повернись живим" запускаємо інфраструктурний проєкт з модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ. Данія інвестує близько 33 млн євро в навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання, дрони для підготовки", — зазначив він.

Очікується, що реалізація проєкту дозволить змінити стандарти підготовки кадрів, забезпечивши військовослужбовців сучасними технічними засобами та належними умовами перебування на базі центру.

"Наше завдання для досягнення цілей війни — трансформувати систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка — це зменшення втрат і зростання ефективності. Модернізації навчального центру — один із перших кроків до цього", — підкреслив Федоров.

Про фонд

"Повернись живим" — це один із найбільших благодійних фондів компетентної допомоги армії, що з 2014 року забезпечує Сили оборони України технікою, зброєю, навчанням та аналітикою. Організація закуповує тепловізори, дрони, автомобілі, кулемети, здійснює навчання саперів та операторів БПЛА, допомагаючи рятувати життя військових.

Нагадаємо, за результатами чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”), партнери підтвердили масштабний бюджет підтримки на 2026 рік, який складе $38 млрд. Зокрема Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році.