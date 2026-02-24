Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,32

51,17

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Данія інвестує близько 33 млн євро в модернізацію одного з навчальних центрів ЗСУ

Троельс Лунд Поульсен, Михайло Федоров
Михайло Федоров зустрівся зі своїм колегою міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном. / Міноборони

Уряд Данії інвестує близько 33 млн євро в модернізацію одного з навчальних центрів Збройних Сил України. Проєкт передбачає оновлення побутової інфраструктури, закупівлю спеціального обладнання та дронів для тренувань.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

"Сьогодні разом із Данією та фондом "Повернись живим" запускаємо інфраструктурний проєкт з модернізації одного з навчальних центрів ЗСУ. Данія інвестує близько 33 млн євро в навчальну інфраструктуру, побутові та санітарні умови, обладнання, дрони для підготовки", — зазначив він.

Очікується, що реалізація проєкту дозволить змінити стандарти підготовки кадрів, забезпечивши військовослужбовців сучасними технічними засобами та належними умовами перебування на базі центру.

"Наше завдання для досягнення цілей війни — трансформувати  систему підготовки українських військовослужбовців. Якісна підготовка — це зменшення втрат і зростання ефективності. Модернізації навчального центру — один із перших кроків до цього", — підкреслив Федоров.

Про фонд

"Повернись живим" — це один із найбільших благодійних фондів компетентної допомоги армії, що з 2014 року забезпечує Сили оборони України технікою, зброєю, навчанням та аналітикою. Організація закуповує тепловізори, дрони, автомобілі, кулемети, здійснює навчання саперів та операторів БПЛА, допомагаючи рятувати життя військових.

Нагадаємо, за результатами чергового засідання Контактної групи з питань оборони України (формат “Рамштайн”), партнери підтвердили масштабний бюджет підтримки на 2026 рік, який складе $38 млрд. Зокрема Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році.

Автор:
Тетяна Ковальчук