Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,09

+0,09

EUR

51,76

+0,21

Готівковий курс:

USD

43,94

43,85

EUR

51,70

51,50

ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Editorial Series

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Editorial Series

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Editorial Series

Історії успіху

з Ощадом
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2025
Editorial Series

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Editorial Series

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Експорт української зброї стає реальністю, узгоджено всі деталі – Зеленський

Володимир Зеленський
Володимир Зеленський / Офіс президента

Українські оборонні компанії отримають реальну можливість експорту озброєння на ринки країн-партнерів за умови забезпечення Збройних Сил України. Погоджено всі деталі на рівні держави.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що провів розширену нараду щодо ключових питань експорту української зброї.

"Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій. Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", - наголосив президент.

Він нагадав, що Україна запропонувала партнерам особливий формат співпраці Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї.

Дозволи для бізнесу щодо експорту зброї

"Сьогодні затвердив напрями такої міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що порядок дій абсолютно чіткий:

  • на міждержавному рівні визначаються рамки для безпекової роботи,
  • розпочинається процес на рівні державних інституцій і виробників.
  • спрощуються бюрократичні процедури, 
  • зберігається достатній рівень експортного контролю
  • запускається практичний зміст для роботи компаній.

"Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими. Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами", - зазначив президент.

Він додав, що також будуть визначені країни, куди експорт заборонено через зв'язки з Росією, щоб не допустити витоку технологій. 

"РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави", - підсумував президент.

Раніше голова Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що в умовах активних бойових дій неможливо безперешкодно продати зброю. Україна може експортувати лише ті види озброєння, які є в надлишку, зокрема морські дрони й застарілі для сучасної війни моделі безпілотників.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив  уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Нагадаємо, країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розглядають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів.

Автор:
Світлана Манько