Експорт української зброї стає реальністю, узгоджено всі деталі – Зеленський

Українські оборонні компанії отримають реальну можливість експорту озброєння на ринки країн-партнерів за умови забезпечення Збройних Сил України. Погоджено всі деталі на рівні держави.

Як пише Delo.ua, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він розповів, що провів розширену нараду щодо ключових питань експорту української зброї.

"Експорт української зброї буде реальним. Ми погодили всі деталі на рівні наших державних інституцій. Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", - наголосив президент.

Він нагадав, що Україна запропонувала партнерам особливий формат співпраці Drone Deals – спеціальні угоди щодо виробництва та постачання українських дронів, ракет, снарядів та інших затребуваних видів зброї.

Дозволи для бізнесу щодо експорту зброї

"Сьогодні затвердив напрями такої міждержавної роботи та опрацювання автоматичних дозволів для бізнесу щодо експорту зброї", - підкреслив Зеленський.

Він зауважив, що порядок дій абсолютно чіткий:

на міждержавному рівні визначаються рамки для безпекової роботи,

розпочинається процес на рівні державних інституцій і виробників.

спрощуються бюрократичні процедури,

зберігається достатній рівень експортного контролю

запускається практичний зміст для роботи компаній.

"Українські компанії отримають реальну можливість виходу на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими. Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами", - зазначив президент.

Він додав, що також будуть визначені країни, куди експорт заборонено через зв'язки з Росією, щоб не допустити витоку технологій.

"РНБО України координуватиме експортні процеси й буде гарантом, що першочергово забезпечуються потреби Сил оборони та безпеки України у зброї, а на експорт відправляється надлишок – те, що виробники можуть зробити понад державне замовлення в Україні. Міністерство оборони України та Генеральний штаб визначатимуть обсяги потреби Сил оборони нашої держави", - підсумував президент.

Раніше голова Офісу президента Кирило Буданов заявляв, що в умовах активних бойових дій неможливо безперешкодно продати зброю. Україна може експортувати лише ті види озброєння, які є в надлишку, зокрема морські дрони й застарілі для сучасної війни моделі безпілотників.

Україна відкриває експорт зброї

На початку лютого президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна розпочинає експорт власних оборонних технологій. У Європі у 2026 році працюватимуть 10 експортних центрів, а перший український дрон на німецькому виробництві буде готовий уже в середині лютого.

Президент зауважував, що Україна буде здійснювати керований експорт деякої зброї, що дозволить залучити кошти, необхідні для закупівлі дефіцитних дронів, які наразі потрібні на фронті.

Ще в кінці жовтня Зеленський доручив уряду запустити програму контрольованого експорту зброї вітчизняного виробництва.

Зеленський підкреслив, що Україна відкриває експорт зброї, щоб продемонструвати партнерам сучасні та надійні системи, перевірені в реальних умовах війни.

Президент заявляв, що Україна має перші пропозиції для партнерів щодо експорту своєї зброї. Зокрема це стосується морських дронів.

Нагадаємо, країни Перської затоки, зокрема Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, розглядають можливість закупівлі українських дронів-перехоплювачів.