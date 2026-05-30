Російські дрони зруйнували вокзал у Шостці

Будівлю залізничного вокзалу в Шостці Сумської області знищено внаслідок нічної атаки російських дронів-камікадзе. Також пошкоджено інфраструктуру залізничної станції.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Російські війська завдали прямих ударів кількома десятками безпілотників по цивільному об’єкту.

Вокзал у Шостці щодня обслуговував сотні пасажирів із Сумської області. Внаслідок обстрілу будівля зазнала руйнувань, а також пошкоджено об’єкти залізничної інфраструктури.

Жертв серед працівників залізниці та пасажирів вдалося уникнути. Під час повітряної атаки люди перебували в укриттях.

Залізничники ліквідовують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби завданих пошкоджень.

Нагадаємо, 13 травня під обстріли потрапили українські громади столиці та низки областей. Головною ціллю атаки стала логістична мережа країни. Зафіксовано 23 удари по залізничних об'єктах у північних, західних та центральних регіонах України.