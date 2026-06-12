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Китайська BYD хоче викупити готовий завод у Європі

BYD
Китайська BYD хоче викупити готовий завод у Європі / Unsplash

Китайський автогігант BYD шукає готове промислове підприємство в Південній Європі для розгортання свого другого європейського складального заводу. Одним із головних кандидатів у шортлисті компанії наразі є Іспанія.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Reuters.

Віцепрезидентки компанії Стелли Лі під час європейської презентації нового компактного електрокара заявила, що китайський виробник віддає перевагу саме купівлі вже побудованого заводу замість зведення об'єкта з нуля. Точний перелік інших країн та терміни ухвалення фінального рішення Стелла Лі не уточнила.

Вона також підкреслила, що зараз головним пріоритетом для компанії є запуск виробництва на першому європейському заводі в Угорщині. Це має відбутися у четвертому кварталі поточного року — із запізненням приблизно на рік від початкового графіка. Водночас проєкт будівництва заводу в Туреччині BYD наразі поставила на паузу.

Чому BYD поспішає та відмовляється від будівництва з нуля

Продажі BYD у Європі стрімко зростають: торік вони збільшилися на 270% (майже до 188 тисяч машин), а за перші п'ять місяців поточного року вже перевищили позначку у 100 тисяч одиниць. Локалізація виробництва дозволить китайській компанії повністю уникнути високих мит ЄС на імпорт електромобілів із КНР.

Орієнтація на викуп наявних потужностей зумовлена кількома факторами:

  • Жорсткі терміни: правила ЄС щодо мінімального рівня локалізації деталей "Made in Europe" набудуть чинності раніше, ніж компанія встигла б збудувати абсолютно новий завод.
  • Готова інфраструктура: європейський радник BYD Альфредо Альтавілла зазначив, що часу на будівництво з нуля немає, тому єдиний вихід — знайти наявний майданчик та модернізувати його.
  • Профіцит потужностей: автопром Західної Європи роками страждає від надлишку потужностей через високі витрати на енергію та робочу силу. Наприклад, концерн Stellantis уже активно пропонує китайським брендам оренду або викуп своїх недовантажених фабрик.

Нагадаємо, китайська BYD заявила про плани стати найбільшим автовиробником у світі за п'ять років. Завдяки такій амбітній стратегії голова правління компанії Ван Чуаньфу розраховує повернути довіру інвесторів та стабілізувати ринкові позиції після тривалого падіння вартості акцій автовиробника на фондових біржах.

Автор:
Максим Кольц