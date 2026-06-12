Китайская BYD хочет выкупить готовый завод в Европе

Китайский автогигант BYD ищет готовое промышленное предприятие в Южной Европе для развертывания своего второго европейского сборочного завода. Одним из главных кандидатов в шортлисте компании является Испания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Reuters.

Вице-президентки компании Стелли Ли во время европейской презентации нового компактного электрокара заявила, что китайский производитель предпочитает именно покупку уже построенного завода вместо возведения объекта с нуля. Точный список других стран и сроки принятия финального решения Стелла Ли не уточнила.

Она также подчеркнула, что сейчас главным приоритетом компании является запуск производства на первом европейском заводе в Венгрии. Это должно произойти в четвертом квартале текущего года – с опозданием примерно в год от начального графика. В то же время, проект строительства завода в Турции BYD пока поставила на паузу.

Почему BYD спешит и отказывается от строительства с нуля

Продажи BYD в Европе стремительно растут: в прошлом году они увеличились на 270% (около 188 тысяч машин), а за первые пять месяцев текущего года уже превысили отметку в 100 тысяч единиц. Локализация производства позволит китайской компании полностью избежать высоких пошлин ЕС на импорт электромобилей из КНР.

Ориентация на выкуп имеющихся мощностей обусловлена несколькими факторами:

Жесткие сроки: правила ЕС по минимальному уровню локализации деталей "Made in Europe" вступят в силу раньше, чем компания успела бы построить совершенно новый завод.

Готовая инфраструктура: европейский советник BYD Альфредо Альтавилла отметил, что времени на строительство с нуля нет, поэтому единственный выход — найти существующую площадку и модернизировать ее.

Профицит мощностей: автопром Западной Европы годами страдает избытком мощностей из-за высоких затрат на энергию и рабочую силу. К примеру, концерн Stellantis уже активно предлагает китайским брендам аренду или выкуп своих недогруженных фабрик.

Напомним, китайская BYD заявила о планах стать крупнейшим автопроизводителем в мире за пять лет. Благодаря такой амбициозной стратегии, председатель правления компании Ван Чуаньфу рассчитывает вернуть доверие инвесторов и стабилизировать рыночные позиции после длительного падения стоимости акций автопроизводителя на фондовых биржах.