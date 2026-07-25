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"Энергоатом" опроверг решение об укрупнении лотов на аукционах электроэнергии

Линии электропередач
"Энергоатом" объяснил правила биржевых торгов / Unsplash

АО "НАЭК "Энергоатом" заявило, что не принимало решений о укрупнении лотов во время биржевых аукционов по продаже электроэнергии. В компании объясняют, что объединение лотов может осуществлять покупатель в рамках собственного встречного предложения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Энергоатома".

В компании отметили, что информация о якобы решении "Энергоатома" относительно укрупнения лотов не соответствует действительности и основывается на неправильной трактовке механизма проведения торгов.

По регламенту проведения электронных аукционов покупатели вправе самостоятельно объединять от 50 до 200 лотов в собственном встречном предложении. Продавец, по объяснению компании, не формирует, не согласовывает и не влияет на этот процесс.

В дополнительный период торгов электронная торговая система автоматически ранжирует встречные предложения покупателей по ценовому критерию.

Продавец рассматривает только то предложение, которое система на подходящий момент определила наилучшим. При этом учитывается заявленный объем, количество активных участников и наличие альтернативного спроса.

В "Энергоатоме" отметили, что компания продает электроэнергию через открытые конкурентные электронные аукционы, где все участники имеют равные условия, а результаты торгов формируются по принципу свободного ценообразования в соответствии с действующим законодательством.

Компания призвала участников публичной дискуссии опираться на регламент электронных аукционов, требования законодательства и фактический механизм торгов.

Добавим, что первые долгосрочные аукционы по продаже электроэнергии по двусторонним договорам завершились полной реализацией выставленных объемов. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" вместе продали более 462 тыс. МВтч электроэнергии с поставкой в 2026 году.

Автор:
Татьяна Гойденко