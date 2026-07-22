Госпроизводители полностью продали электроэнергию на долгосрочных аукционах

Первые долгосрочные аукционы по продаже электроэнергии по двусторонним договорам завершились полной реализацией выставленных объемов. "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" вместе продали более 462 тыс. МВтч электроэнергии с поставкой в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики Украины.

Аукционы проходили в формате специальных сессий по продаже пакетов лотов стандартных продуктов. Периоды поставки охватывали август-сентябрь и август-декабрь 2026 года.

Инициаторами торгов выступили АО "НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго".

"Энергоатом" реализовал 405 667 МВтч электроэнергии. Средневзвешенная цена продажи по результатам торгов составляла от 5 012,53 грн/МВтч до 6 255,64 грн/МВтч в зависимости от периода поставки.

"Укргидроэнерго" реализовало 56 481 МВт·час. Средневзвешенная цена продажи составляла от 4 700 грн/МВт·ч до 6 336,07 грн/МВт·ч.

В торгах 13-14 июля приняли участие 53 компании, по результатам аукционов определили 21 победителя. В сессиях 20-21 июля участвовали 28 компаний-покупателей, победителями стали 15.

В Минэнерго отмечают, что долгосрочные аукционы должны создать более прогнозируемые условия для участников рынка. Новый механизм позволяет планировать закупку электроэнергии на более длительный период, повышает предсказуемость доходов государственных производителей и способствует развитию прозрачного и конкурентного рынка.

Следующий этап намечен на 27 июля 2026 года. Тогда должны пройти аукционы по продаже электроэнергии по двусторонним договорам с периодом поставки с августа 2026 года по июнь 2027 года.

Заключение договоров на 11 месяцев должно обеспечить производителям и покупателям большую ценовую и ресурсную прогнозируемость.

Напомним, регулятор разрешил разрывать контракты на электроснабжение. НКРЭКУ официально рекомендовала госучреждениям и бизнесу прекращать действие действующих договоров в случае невозможности их выполнения через форс-мажоры и оперативно заключать новые соглашения для бесперебойного питания.