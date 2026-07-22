Держвиробники повністю продали електроенергію на довгострокових аукціонах

Перші довгострокові аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами завершилися повною реалізацією виставлених обсягів. "Енергоатом" і "Укргідроенерго" разом продали понад 462 тис. МВт·год електроенергії з постачанням у 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства енергетики України.

Аукціони проходили у форматі спеціальних сесій з продажу пакетів лотів стандартних продуктів. Періоди постачання охоплювали серпень-вересень та серпень-грудень 2026 року.

Ініціаторами торгів виступили АТ "НАЕК "Енергоатом" та ПрАТ "Укргідроенерго".

"Енергоатом" реалізував 405 667 МВт·год електроенергії. Середньозважена ціна продажу за результатами торгів становила від 5 012,53 грн/МВт·год до 6 255,64 грн/МВт·год залежно від періоду постачання.

"Укргідроенерго" реалізувало 56 481 МВт·год. Середньозважена ціна продажу становила від 4 700 грн/МВт·год до 6 336,07 грн/МВт·год.

У торгах 13-14 липня взяли участь 53 компанії, за результатами аукціонів визначили 21 переможця. У сесіях 20-21 липня брали участь 28 компаній-покупців, переможцями стали 15.

У Міненерго зазначають, що довгострокові аукціони мають створити більш прогнозовані умови для учасників ринку. Новий механізм дає змогу планувати закупівлю електроенергії на триваліший період, підвищує передбачуваність доходів державних виробників і має сприяти розвитку прозорого та конкурентного ринку.

Наступний етап запланований на 27 липня 2026 року. Тоді мають відбутися аукціони з продажу електроенергії за двосторонніми договорами з періодом постачання із серпня 2026 року до червня 2027 року.

Укладання договорів на 11 місяців має забезпечити виробникам і покупцям більшу цінову та ресурсну прогнозованість.

Нагадаємо, регулятор дозволив розривати контракти на електропостачання. НКРЕКП офіційно рекомендувала держустановам та бізнесу припиняти дію чинних договорів у разі неможливості їх виконання через форс-мажори та оперативно укладати нові угоди для безперебійного живлення.