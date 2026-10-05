Які нові авто купували українці у вересні: найпопулярніші моделі

У вересні найпопулярнішим на ринку нових легкових автомобілів в Україні став кросовер Toyota RAV-4.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярніші моделі вересня

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

Toyota RAV-4 - 340 од.; Renault Duster - 329 од.; Skoda Kodiaq - 184 од.; Hyundai Tucson - 165 од.; BYD Sea Lion 06 - 145 од.; Volkswagen Touareg - 140 од.; Toyota Camry - 137 од.; Toyota LC Prado - 119 од.; Skoda Octavia - 111 од.; Mazda CX5 - 108 од.

Нагадаємо, український ринок нових легкових автомобілів у вересні продовжив скорочуватися: за місяць придбали 4881 нове авто. Продажі виявилися на 29% меншими, ніж торік, та ще на 1% скоротилися порівняно із серпнем.