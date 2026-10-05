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Які нові авто купували українці у вересні: найпопулярніші моделі

Toyota RAV-4
Toyota RAV-4. Фото: carfast.express

У вересні найпопулярнішим на ринку нових легкових автомобілів в Україні став кросовер Toyota RAV-4.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".

Найпопулярніші моделі вересня

До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:

  1. Toyota  RAV-4 - 340 од.; 
  2. Renault Duster - 329 од.;
  3.  Skoda Kodiaq - 184 од.;
  4. Hyundai  Tucson - 165 од.;
  5. BYD Sea Lion 06 - 145 од.;
  6. Volkswagen Touareg - 140 од.; 
  7. Toyota  Camry - 137 од.; 
  8. Toyota  LC Prado - 119 од.; 
  9. Skoda Octavia - 111 од.;
  10. Mazda CX5 - 108 од.

Нагадаємо, український ринок нових легкових автомобілів у вересні продовжив скорочуватися: за місяць придбали 4881 нове авто. Продажі виявилися на 29% меншими, ніж торік, та ще на 1% скоротилися порівняно із серпнем.

Автор:
Світлана Манько

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