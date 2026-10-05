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Які нові авто купували українці у вересні: найпопулярніші моделі
У вересні найпопулярнішим на ринку нових легкових автомобілів в Україні став кросовер Toyota RAV-4.
Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Укравтопрому".
Найпопулярніші моделі вересня
До рейтингу найпопулярніших моделей місяця потрапили:
- Toyota RAV-4 - 340 од.;
- Renault Duster - 329 од.;
- Skoda Kodiaq - 184 од.;
- Hyundai Tucson - 165 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 145 од.;
- Volkswagen Touareg - 140 од.;
- Toyota Camry - 137 од.;
- Toyota LC Prado - 119 од.;
- Skoda Octavia - 111 од.;
- Mazda CX5 - 108 од.
Нагадаємо, український ринок нових легкових автомобілів у вересні продовжив скорочуватися: за місяць придбали 4881 нове авто. Продажі виявилися на 29% меншими, ніж торік, та ще на 1% скоротилися порівняно із серпнем.