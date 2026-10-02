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Ринок нових авто в Україні продовжив падіння: які бренди втримали продажі у вересні

автомобілі
Ринок нових авто в Україні продовжив падіння / Depositphotos

Український ринок нових легкових автомобілів у вересні продовжив скорочуватися: за місяць придбали 4881 нове авто. Продажі виявилися на 29% меншими, ніж торік, та ще на 1% скоротилися порівняно із серпнем.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Лідером ринку у вересні стала Toyota – українці придбали 898 автомобілів цієї марки. На відміну від загального падіння ринку, її продажі зросли на 9% порівняно з вереснем минулого року.

Друге місце посіла Skoda з 498 проданими авто, що на 7% більше, ніж торік. Трійку лідерів замкнула Renault – 413 автомобілів, або на 12% менше у річному вимірі.

До десятки найпопулярніших марок також увійшли:

  • Volkswagen – 329 авто (-55%);
  • BYD – 267 (-73%);
  • Hyundai – 259 (-25%);
  • Suzuki – 210 (+21%);
  • BMW – 182 (-50%);
  • Mazda – 181 (-26%);
  • Nissan – 133 (-1%).

Таким чином, з десяти найпопулярніших марок лише Toyota, Skoda та Suzuki змогли наростити продажі порівняно з минулим роком. Найбільше серед лідерів ринку просіли BYD, Volkswagen та BMW.

Найпопулярнішою моделлю вересня став кросовер Toyota RAV-4.

З початку 2026 року українці придбали 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Це на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у серпні українці придбали близько 5 тис. нових легковиків, а ринок нових авто також демонстрував річне падіння. Лідером продажів тоді залишалася Toyota, а найпопулярнішою моделлю був Toyota RAV-4. 

Автор:
Тетяна Гойденко

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