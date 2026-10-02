Ринок нових авто в Україні продовжив падіння: які бренди втримали продажі у вересні

Український ринок нових легкових автомобілів у вересні продовжив скорочуватися: за місяць придбали 4881 нове авто. Продажі виявилися на 29% меншими, ніж торік, та ще на 1% скоротилися порівняно із серпнем.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення "Укравтопрому".

Лідером ринку у вересні стала Toyota – українці придбали 898 автомобілів цієї марки. На відміну від загального падіння ринку, її продажі зросли на 9% порівняно з вереснем минулого року.

Друге місце посіла Skoda з 498 проданими авто, що на 7% більше, ніж торік. Трійку лідерів замкнула Renault – 413 автомобілів, або на 12% менше у річному вимірі.

До десятки найпопулярніших марок також увійшли:

Volkswagen – 329 авто (-55%);

BYD – 267 (-73%);

Hyundai – 259 (-25%);

Suzuki – 210 (+21%);

BMW – 182 (-50%);

Mazda – 181 (-26%);

Nissan – 133 (-1%).

Таким чином, з десяти найпопулярніших марок лише Toyota, Skoda та Suzuki змогли наростити продажі порівняно з минулим роком. Найбільше серед лідерів ринку просіли BYD, Volkswagen та BMW.

Найпопулярнішою моделлю вересня став кросовер Toyota RAV-4.

З початку 2026 року українці придбали 48,6 тис. нових легкових автомобілів. Це на 8% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, у серпні українці придбали близько 5 тис. нових легковиків, а ринок нових авто також демонстрував річне падіння. Лідером продажів тоді залишалася Toyota, а найпопулярнішою моделлю був Toyota RAV-4.