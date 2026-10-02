Перша робота і трудова книжка: як Група Промавтоматика працевлаштувала підлітків 14+

Цього літа Група Промавтоматика запустила проєкт "Майбутнє України 14+" і найняла 36 підлітків – з повним пакетом документів, які створювали з нуля разом із Держпрацею і Державною службою зайнятості. Деякі з них відмовились від моря і таборів, інші прокидались о шостій щоранку – і все заради того, що в Україні досі майже не було поширеною практикою: офіційної роботи в 14 років з трудовою книжкою і першим досвідом роботи на виробництві.

Про це говорив Михайло Ганчук, співвласник компанії, 22 вересня на Національному форумі "Майбутнє, яке обираємо ми!" – заході, який організували Швейцарсько-український проєкт DECIDE та Міністерство освіти і науки України. Серед учасників – міністр освіти Андрій Бутенко, заступник міністра Дмитро Завгородній, народні депутати Дмитро Кисилевський та Ольга Коваль, заступниця міністра економіки Дарія Марчак і керівник Програми співробітництва Посольства Швейцарії в Україні Жан-Люк Бернасконі.

Михайло Ганчук розповів, які формати роботи з молоддю справді дають результат. Екскурсії на виробництво – для школярів і випускників, які вперше бачать, як працює реальне підприємство. Виїзні майстер-класи в коледжах, де за пів дня разом з учнями будують сонячну станцію. Дуальна освіта – студенти навчаються тиждень в університеті і тиждень на виробництві. Окремо – лабораторії сонячної енергетики, які Промавтоматика відкрила у двох вінницьких університетах з унікальним обладнанням власної розробки: студенти вивчають реальні процеси генерації енергії, а не теорію з підручника.

Але найамбітнішим кроком став проєкт "Майбутнє України 14+" – цього літа компанія вперше офіційно найняла підлітків на літні канікули. З 1000 заявок до фіналу дійшли 36 – відбір був свідомо вимогливим, щоб знайти тих, хто справді готовий працювати. Вони працювали на виробництві, в R&D, маркетингу, дизайні, бухгалтерії, юриспруденції, торгівлі та адмініструванні – і могли змінювати напрямки, щоб знайти те, що справді цікаво. Це не лише соціальна ініціатива – це інвестиція у майбутніх спеціалістів, які вже знають компанію зсередини.

"Мета проєкту – показати молоді, що цікава робота і можливості для розвитку є тут, в Україні", – каже Михайло Ганчук.

30% з понад 900 фахівців Групи Промавтоматика– молодь до 25 років. Вони вже зробили свій вибір.