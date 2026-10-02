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У Волгограді після масованої атаки дронів спалахнула пожежа в районі НПЗ та хімзаводу

Пожежа на атакованих обʼєктах
У Волгограді після масованої атаки дронів спалахнула пожежа в районі НПЗ та хімзаводу

У ніч на 2 жовтня безпілотники атакували промислову інфраструктуру Волгоградської області Росії.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

За заявою російського губернатора, у Червоноармійському районі Волгограда спалахнула пожежа в багатоквартирному будинку, одного постраждалого госпіталізували, а саму пожежу локалізували. Водночас місцеві жителі повідомили про численні вибухи в усіх районах міста.

Кадри очевидців свідчать, що сильна пожежа розгорілася в районі двох розташованих поруч підприємств — Волгоградського нафтопереробного заводу та хімічного підприємства "Каустик".

Що відомо про атаковані об'єкти у Волгограді

Волгоградський НПЗ (ТОВ "Лукойл-Волгограднафтопереробка"), який належить компанії "Лукойл", входить до десятки найбільших у Росії та здатний переробляти близько 14,8 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні високооктанові бензини, дизельне пальне, авіаційний гас, мазут і бітум. Завод уже зазнавав удару дронів 31 липня: тоді пошкоджень зазнали ключові виробничі потужності та зупинилися установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6.

Розташоване поруч підприємство "Каустик" є об'єктом хімічної промисловості та постачає продукцію для російського військово-промислового комплексу.

Удар по об'єктах "Транснефти" в Самарській області

Крім того, цієї ж ночі удару зазнала лінійна виробничо-диспетчерська станція (ЛПДС) "Самара" та найбільший резервуарний парк компанії "Транснефть".

Площа об'єкта перевищує 216 гектарів. На його території розташовані:

  • 71 резервуар для зберігання нафти;
  • дві нафтоперекачувальні станції;
  • станція для змішування нафти.

На ЛПДС "Самара" сходяться чотири магістральні нафтопроводи: "Альметьєвськ — Куйбишев", "Калтасинський — Куйбишев", "Нижньовартовськ — Курган — Куйбишев" та "Гур'єв — Куйбишев". Сюди надходить нафта із Західного Сибіру, Татарстану, Оренбурга та Казахстану. Влада Самарської області офіційно не коментувала подію, проте в регіоні оголошували ракетну небезпеку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про атаку українських дронів на Пермський НПЗ, внаслідок якої завод у Росії припинив роботу. Підприємство є сьомим за обсягом переробки нафти в країні та зупинило діяльність після удару безпілотників у п'ятницю, 25 вересня.

Автор:
Максим Кольц

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