В Україні відкриють новий завод з рафінації олії: яка потужність (ФОТО)

В індустріальному парку Chortkiv-West у Тернопільський області завершено монтаж обладнання першої черги нового заводу з рафінації олії. Наразі тривають роботи з монтажу зовнішніх елементів будівлі та облаштування навколишньої території підприємства. Запуск виробництва заплановано на кінець 2026 року.

Як пише Dilo, про це повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

За його словами, обсяг інвестицій у першу чергу нового заводу - 25 млн грн. Вона складається з цеху рафінації олії та цеху розливу. Обсяг виробництва - 50 тонн рафінації олії на добу. Друга черга передбачає інвестиції обсягом 50 млн грн у будівництва цеху переробки насіння соняшника на олію. На підприємстві планується працевлаштувати 123 робітника.

Інвестор проекту, компанія “А.В. Експорт Імпорт”, стала першим учасником індустріального парку Chortkiv-West. Крім того, на фінальній стадії наразі тривають переговори щодо релокації двох підприємств із Запорізької та Харківської областей.

У 2026 році індустріальний парк Chortkiv-West за фінансової підтримки українсько-швейцарського проекту UCORD почав будівництво мереж водопостачання. Крім того, Державний фонд регіонального розвитку України фінансує розвиток електричних мереж парку. Наразі громада міста Чортків готує заявку на участь у державній програмі співфінансування розвитку інфраструктури індустріальних парків. Кошти планується спрямувати на будівництво підʼїзної дороги та дорожньої розвʼязки на території ІП.

Про ТОВ "А.В. Експорт Імпорт"

За даними youcontrol, ТОВ "А.В. Експорт Імпорт" створене у 2017 році. Основним видом діяльності зазначено оптова торгівля продуктами харчування та виробництво олії та тваринних жирів.

Власниками компанії є Дарина Лупашко-Гуревич (50%), Андрій Сніжко (25%) і та Валерій Юрескул (25%).

Нещодавно Верховна Рада ухвалила закон, спрямований на створення більш зрозумілих і ефективних умов для залучення промислових інвестицій через індустріальні парки. Як наголосив заступник голови профільного комітету, він не містить революційних рішень, натомість технічно удосконалює законодавство у сфері функціонування індустріальних парків і вирішує два десятки питань, кожне з яких дозволяє розблокувати якусь локальну проблему для залучення інвестицій.

Очікується, що прийняті зміни прискорять інвестиційні процеси, спростять роботу керуючих компаній, які виступають амбасадорами залучення промислових інвестицій в Україну, та стимулюватимуть громади активніше розбудовувати промислову інфраструктуру.