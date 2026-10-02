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В Украине откроют новый завод по рафинации масла: какая мощность (ФОТО)

завод
В индустриальном парке Тернопольской области строят новый завод. Фото: facebook.com/kysylevskyy.official

В индустриальном парке Chortkiv-West в Тернопольской области завершен монтаж оборудования первой очереди нового завода по рафинации растительного масла. В настоящее время ведутся работы по монтажу внешних элементов здания и обустройству окружающей территории предприятия. Запуск производства намечен на конец 2026 года.

Об этом сообщил заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, объем инвестиций в первую очередь нового завода – 25 млн грн. Она состоит из цеха рафинации растительного масла и цеха разлива. Объем производства – 50 тонн рафинации масла в сутки. Вторая очередь предусматривает инвестиции в объеме 50 млн грн в строительстве цеха переработки семян подсолнечника в масло. На предприятии планируется трудоустроить 123 рабочих.

Фото 2 — В Украине откроют новый завод по рафинации масла: какая мощность (ФОТО)
Фото 3 — В Украине откроют новый завод по рафинации масла: какая мощность (ФОТО)
Фото 4 — В Украине откроют новый завод по рафинации масла: какая мощность (ФОТО)
Фото 5 — В Украине откроют новый завод по рафинации масла: какая мощность (ФОТО)

Инвестор проекта, компания "А.В. Экспорт Импорт", стала первым участником индустриального парка Chortkiv-West. Кроме того, на финальной стадии продолжаются переговоры по релокации двух предприятий из Запорожской и Харьковской областей.

В 2026 году индустриальный парк Chortkiv-West при финансовой поддержке украино-швейцарского проекта UCORD начал строительство сетей водоснабжения. Кроме того, Государственный фонд регионального развития Украины финансирует развитие электрических сетей парка. В настоящее время община города Чортков готовит заявку на участие в государственной программе софинансирования развития инфраструктуры индустриальных парков. Средства планируется направить на строительство подъездной и дорожной развязки на территории ИП.

О ООО "А.В. Экспорт Импорт"

За   данным   youcontrol, ООО "А.В. Экспорт Импорт" создано в 2017 году. Основным видом деятельности отмечена оптовая торговля продуктами питания и производством масла и животных жиров.

Владельцами компании является Дарья Лупашко-Гуревич   ( 50%), Андрей Снежко   ( 25%) и и Валерий Юрескул   ( 25%).

Недавно Верховная Рада приняла закон, направленный на создание более понятных и эффективных условий для привлечения промышленных инвестиций через   индустриальные парки. Как отметил заместитель председателя профильного комитета, он не содержит революционных решений, технически совершенствует законодательство в сфере функционирования индустриальных парков и решает два десятка вопросов, каждый из которых позволяет разблокировать какую-то локальную проблему для привлечения инвестиций.

Ожидается, что принятые изменения ускорят инвестиционные процессы, упростят работу управляющих компаний, выступающих посольствами по привлечению промышленных инвестиций в Украину, и будут стимулировать общины активнее развивать промышленную инфраструктуру.

Автор:
Светлана Манько

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