На стратегической трассе Днепр – Решетиловка устраняют опасные участки: что изменят для водителей

На автодороге Н-31 Днепр-Царичанка – Кобеляки – Решетиловка начали работы по устранению недостатков на разворотных кольцах на 9-м и 11-м километрах.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

На Н-31 устраняют опасные участки

Эти участки представляли повышенную опасность для водителей из-за пересечения транспортных потоков во время разворота. На них регулярно случались дорожно-транспортные происшествия. На проблемные места неоднократно обращали внимание водители и местные жители.

По поручению главы Агентства восстановления Ивана Федорова решения по этим участкам были пересмотрены, после чего Служба восстановления начала необходимые работы.

Ожидается, что после завершения работ водителям будет проще совершать разворот, а количество опасных маневров и конфликтных ситуаций на этих участках уменьшится.

Трасса Н-31 имеет важное логистическое значение для региона и обеспечивает около 40% прифронтовой логистики. Поэтому надежность маршрута и бесперебойное движение приобретают особое значение в преддверии зимнего периода.

Работы на разворотном кольце должны улучшить организацию движения и снизить риски для водителей. Вместе с тем, безопасность дорожной инфраструктуры зависит не только от состояния дорожного покрытия, но и от правильной организации движения.

Напомним, во Львовской области продолжается реконструкция 62-километрового участка трассы М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, ведущая к границе с Польшей. В настоящее время выполнено более 60% запланированных работ, в том числе восстановлено девять из 13 мостов.