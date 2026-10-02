UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,15

EUR

50,70

--0,02

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,30

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

На стратегической трассе Днепр – Решетиловка устраняют опасные участки: что изменят для водителей

ремонт дорог
На трассе Н-31 ремонтируют разворотные кольца, где случались ДТП / Depositphotos

На автодороге Н-31 Днепр-Царичанка – Кобеляки – Решетиловка начали работы по устранению недостатков на разворотных кольцах на 9-м и 11-м километрах.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

На Н-31 устраняют опасные участки

Эти участки представляли повышенную опасность для водителей из-за пересечения транспортных потоков во время разворота. На них регулярно случались дорожно-транспортные происшествия. На проблемные места неоднократно обращали внимание водители и местные жители.

По поручению главы Агентства восстановления Ивана Федорова решения по этим участкам были пересмотрены, после чего Служба восстановления начала необходимые работы.

Ожидается, что после завершения работ водителям будет проще совершать разворот, а количество опасных маневров и конфликтных ситуаций на этих участках уменьшится.

Трасса Н-31 имеет важное логистическое значение для региона и обеспечивает около 40% прифронтовой логистики. Поэтому надежность маршрута и бесперебойное движение приобретают особое значение в преддверии зимнего периода.

Работы на разворотном кольце должны улучшить организацию движения и снизить риски для водителей. Вместе с тем, безопасность дорожной инфраструктуры зависит не только от состояния дорожного покрытия, но и от правильной организации движения.

Напомним, во Львовской области продолжается реконструкция 62-километрового участка трассы М-09 Тернополь - Львов - Рава-Русская, ведущая к границе с Польшей. В настоящее время выполнено более 60% запланированных работ, в том числе восстановлено девять из 13 мостов.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности