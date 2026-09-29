Новые мосты, освещение и велодорожка: как обновляют трассу Львов - Рава-Русская

На Львовщине продолжается реконструкция 62-километрового участка трассы М-09 Тернополь – Львов – Рава-Русская, ведущая к границе с Польшей. В настоящее время выполнено более 60% запланированных работ, в том числе восстановлено девять из 13 мостов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Агентства восстановления.

Во Львовской области обновляют трассу М-09

Общий уровень выполнения работ превысил 60%.

Проект реализуют в рамках трансъевропейской транспортной сети (TEN-T) за кредитные средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Кроме обновления дорожного покрытия предусмотрено восстановление 13 мостов.

Львов - Жовква

На участке протяженностью 27,6 км работы выполнены на 60,5%.

Из семи мостов четыре уже восстановили, еще на трех продолжаются работы. Нижний и средний слои дорожного покрытия устроены на 91% участка, верхний – на 74%.

Жовква - Рава-Русская

На 34,5-километровом участке выполнено 61,5% работ.

Из шести мостов пять уже отремонтированы и открыты для движения. Нижний слой дорожного покрытия выполнен на 93%, средний – на 82%, верхний – на 64%.

Что еще предполагает реконструкция

На трассе также обустраивают инфраструктуру для повышения безопасности движения. В частности, устанавливают освещение и барьерное ограждение, наносят дорожную разметку, обустраивают островки безопасности, пешеходные переходы и тротуары.

Кроме того, предусмотрено строительство велосипедной дорожки.

После завершения реконструкции трасса должна стать более безопасной и удобной для движения, а также увеличить пропускную способность международного транспортного коридора. Ожидается, что обновление дороги будет способствовать сокращению времени перевозки грузов в границу с ЕС.

Напомним, В Днепропетровской области в 2026 году возобновили строительство автомобильной дороги Н-31 Днепр – Царичанка – Кобеляки – Решетиловка. В настоящее время работы продолжаются на участке протяженностью 29,5 км: дорожники выполняют земляные работы, обустраивают основание и нижние слои покрытия, водоотвод и искусственные сооружения.