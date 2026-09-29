Shell инвестирует до $23 млрд в удвоение мощностей канадского СПГ-проекта

Канада привлекла масштабные инвестиции для расширения своего главного проекта по экспорту сжиженного природного газа (СПГ). Это решение поддержит планы премьер-министра страны Марка Карни по наращиванию поставок энергоресурсов за пределы рынка США.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Financial Times.

Энергетический гигант Shell и еще четыре компании-партнера в проекте LNG Canada приняли окончательное инвестиционное решение о строительстве второй очереди комплекса на западе страны. Благодаря этому мощность производства удвоится до 28 млн тонн в год, что равняется годовому объему импорта СПГ всей Индией.

По оценкам канадского правительства и инвесторов, расходы на второй этап составят от 21 млрд до 23 млрд долларов США (33 млрд канадских долларов частных вложений). Запуск ожидается в начале 2030-х годов.

Кто инвестирует и зачем это Канаде

В LNG Canada назвали проект "определяющей инвестицией для страны", которая поможет Канаде подняться с 19-го места в прошлом году до пятерки крупнейших мировых экспортеров сжиженного газа. Министр энергетики и природных ресурсов Канады Тим Ходжсон заявил, что переход к строительству второй очереди – огромный знак доверия к стране.

Кроме компании Shell, в проекте принимают участие:

Японская Mitsubishi Corporation (имеющая долю 15% и оценивает собственные расходы на новый этап в 3,2 млрд долларов, что соответствует стоимости всего проекта на уровне 21,3 млрд долларов);

Китайская PetroChina;

Южнокорейская Kogas;

Малайзийский Петронас.

Наращивание поставок газа в Азию и Европу является частью плана канадских властей по уменьшению зависимости от рынка США на фоне роста торговых споров с президентом США Дональдом Трампом. Первые поставки из терминала LNG Canada начались в прошлом году, хотя запуск первой очереди сопровождался задержками и перерасходом бюджета.

Влияние кризиса на Ближнем Востоке на рынок газа

Страны Азии рассматривают канадский СПГ как ключевой инструмент укрепления энергобезопасности сейчас, когда поставки с Ближнего Востока оказались под угрозой, а западные союзники стремятся сократить закупки российского газа.

Конфликт на Ближнем Востоке поразил экспорт из Катара и Абу-Даби, которые обычно обеспечивают около одной пятой части мировых поставок СПГ. Это ускорило запуск альтернативных газовых проектов от Мозамбика в США.

В то же время, высокие цены на нефть улучшили финансовое состояние мировых энергетических компаний, позволив им активнее инвестировать в СПГ, где ожидается устойчивый спрос. Из-за боевых действий биржевые цены на газ в Европе сейчас превышают 70 евро за мегаватт-час — это более чем вдвое выше довоенного показателя.

Напомним, ранее сообщалось о замораживании мировой торговли СПГ, несмотря на ожидаемый рост спроса до 2050 года. Перебои с судоходством в Ормузском проливе из-за войны с Ираном могут удержать мировую торговлю сжиженным природным газом на уровне прошлого года. Такой прогноз во вторник обнародовала компания Shell.