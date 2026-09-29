Shell інвестує до $23 млрд у подвоєння потужностей канадського СПГ-проєкту

Канада залучила масштабні інвестиції для розширення свого головного проєкту з експорту скрапленого природного газу (СПГ). Це рішення підтримає плани прем'єр-міністра країни Марка Карні щодо нарощування поставок енергоресурсів за межі ринку США.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані Financial Times.

Енергетичний гігант Shell і ще чотири компанії-партнери у проєкті LNG Canada ухвалили остаточне інвестиційне рішення про будівництво другої черги комплексу на заході країни. Завдяки цьому потужність виробництва подвоїться до 28 млн тонн на рік, що дорівнює річному обсягу імпорту СПГ усією Індією.

За оцінками канадського уряду та інвесторів, витрати на другий етап становитимуть від 21 млрд до 23 млрд доларів США (33 млрд канадських доларів приватних вкладень). Запуск очікується на початку 2030-х років.

Хто інвестує та навіщо це Канаді

В LNG Canada назвали проєкт "визначальною інвестицією для країни", яка допоможе Канаді піднятися з 19-го місця минулого року до п'ятірки найбільших світових експортерів скрапленого газу. Міністр енергетики та природних ресурсів Канади Тім Ходжсон заявив, що перехід до будівництва другої черги є величезним знаком довіри до країни.

Окрім компанії Shell, у проєкті беруть участь:

Японська Mitsubishi Corporation (має частку 15% та оцінює власні витрати на новий етап у 3,2 млрд доларів, що відповідає вартості всього проєкту на рівні 21,3 млрд доларів);

Китайська PetroChina;

Південнокорейська Kogas;

Малайзійська Petronas.

Нарощування поставок газу до Азії та Європи є частиною плану канадської влади щодо зменшення залежності від ринку США на тлі зростання торговельних суперечок із президентом США Дональдом Трампом. Перші поставки з термінала LNG Canada розпочалися торік, хоча запуск першої черги супроводжувався затримками та перевитратою бюджету.

Вплив кризи на Близькому Сході на ринок газу

Країни Азії розглядають канадський СПГ як ключовий інструмент зміцнення енергобезпеки зараз, коли постачання з Близького Сходу опинилося під загрозою, а західні союзники прагнуть скоротити закупівлі російського газу.

Конфлікт на Близькому Сході вдарив по експорту з Катару та Абу-Дабі, які зазвичай забезпечують близько однієї п'ятої частини світових поставок СПГ. Це прискорило запуск альтернативних газових проєктів від Мозамбіку до США.

Водночас високі ціни на нафту покращили фінансовий стан світових енергетичних компаній, дозволивши їм активніше інвестувати в СПГ, де очікується стійкий попит. Через бойові дії біржові ціни на газ у Європі зараз перевищують 70 євро за мегават-годину — це більш ніж удвічі вище довоєнного показника.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про замороження світової торгівлі СПГ, попри очікуване зростання попиту до 2050 року. Перебої з судноплавством в Ормузькій протоці через війну з Іраном можуть утримати світову торгівлю зрідженим природним газом на рівні минулого року. Такий прогноз у вівторок оприлюднила компанія Shell.