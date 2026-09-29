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Дата публікації

Електросамокатів більше не буде: у Мукачеві скасували дозволи на прокат

самокат
У Мукачеві зупинили роботу прокату електросамокатів

У Мукачеві ( Закарпатська область) скасували дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів. Рішення ухвалила міська комісія з безпеки дорожнього руху, пояснивши його необхідністю впорядкувати міський простір та підвищити безпеку пішоходів і водіїв.

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба Мукачівської міськради.

Прокат електросамокатів

Під час засідання комісії розглянули питання організації та безпеки руху в місті. Одним із рішень стало скасування дозволів на розміщення пунктів прокату електросамокатів.

У міськраді зазначили, що самокати нерідко залишають на тротуарах, пішохідних зонах та в інших місцях, де вони можуть перешкоджати руху мешканців.

Окремою проблемою назвали порушення правил дорожнього руху користувачами електросамокатів.

Скасування дозволів має впорядкувати використання міського простору та підвищити рівень безпеки для пішоходів і інших учасників дорожнього руху.

Відповідно до рішення комісії, дозволи на розташування пунктів прокату електросамокатів у Мукачеві скасовуються.

Зауважимо, сервіс прокату електросамокатів Jet почав працювати в Мукачеві у березні 2024 року. Один із пунктів прокату розташовувався безпосередньо біля міської ратуші.

У серпні 2026 року прокат електросамокатів припинили і в Чернівцях. Міська рада розірвала меморандуми з трьома операторами - Bolt, Vevi та Jet.

Причиною назвали численні скарги мешканців на хаотичне розміщення самокатів, а також порушення правил безпеки дорожнього руху їхніми користувачами.

Автор:
Ольга Опенько

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