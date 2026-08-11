В одному з обласних центрів України заборонили прокат електросамокатів

Чернівецька міська рада 10 серпня підтримала рішення про розірвання меморандумів із із трьома операторами, які надають послуги оренди електросамокатів у місті. Йдеться про фірми Bolt, Vevi та Jet.ua.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

За відповідну постанову проголосували 22 депутати.

Причиною розірвання угод стали численні скарги місцевих жителів на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки руху їхніми користувачами.

Депутати зазначили, що впродовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. Також з об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування самокатів.

Якщо компанії не приберуть вчасно транспорт, самокати заберуть на майданчик тимчасового зберігання.

На території Чернівецької громади працювали три оператори прокату електросамокатів – це Bolt, Vevi та Jet.ua.

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