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В одному з обласних центрів України заборонили прокат електросамокатів

електросамокат
У Чернівцях заборонили прокат електросамокатів через скарги жителів / Depositphotos

Чернівецька міська рада 10 серпня підтримала рішення про розірвання меморандумів із із трьома операторами, які надають послуги оренди електросамокатів у місті. Йдеться про фірми Bolt, Vevi та Jet.ua.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Zaxid.net.

За відповідну постанову проголосували 22 депутати.

Причиною розірвання угод стали численні скарги місцевих жителів на хаотичне розміщення електросамокатів та порушення правил безпеки руху їхніми користувачами. 

Депутати зазначили, що впродовж 14 днів фірми прокату мають прибрати усі електросамокати з вулиць. Також з об'єктів благоустрою заберуть зарядні станції та інші прилади, які були необхідні для обслуговування самокатів.

Якщо компанії не приберуть вчасно транспорт, самокати заберуть на майданчик тимчасового зберігання.

На території Чернівецької громади працювали три оператори прокату електросамокатів – це Bolt, Vevi та Jet.ua.

Раніше повідомлялося, що український онлайн-сервіс замовлення авто Uklon купує 100% корпоративних прав оператора прокату електросамокатів e-Wings

Автор:
Світлана Манько

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