"Укрзалізниця" призупиняє продаж квитків на окремі дати та напрямки: причина

Через російські удари АТ "Укрзалізниця" з 27 серпня тимчасово призупиняє продаж квитків на окремі рейси та напрямки.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії у соцмережі Threads, відповідаючи на запитання користувачів.

"Через останні російські атаки, які призвели до загибелі наших залізничників, пошкодження та знищення локомотивів, вагонів і залізничної інфраструктури, зараз оперативно перебудовуємо логістику та графіки руху. Саме тому продаж на окремі дати й напрямки з 27 серпня закритий", — наголосили в "Укрзалізниці".

В компанії зауважили, що продаж квитків відновлять, щойно остаточно сформують можливість виконання рейсу та всі необхідні технологічні рішення.

"Коли саме це станеться, зараз чесно сказати не можемо", — йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

Зауважимо, через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку "Укрзалізниця" тимчасово змінила маршрути низки поїздів.

У компанії зазначили, що для пасажирів організували автобусні трансфери за маршрутами Кривий Ріг — Дніпро, П’ятихатки — Дніпро та Лозова — Орілька.

Крім того, пасажири, які прямують до станцій Кам’янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ і Верхньодніпровськ поїздами № 32 Перемишль — Запоріжжя, № 86 Львів — Дніпро, № 286 Львів — Дніпро, № 42 Трускавець — Дніпро та № 40 Солотвино — Запоріжжя, зможуть продовжити поїздку приміськими електропоїздами з Дніпра.