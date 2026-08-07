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"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через обстріли: список рейсів

"Укрзалізниця" додала рейси між Києвом і Коростенем
"Укрзалізниця" змінила маршрути поїздів через обстріли

"Укрзалізниця" тимчасово змінює маршрути низки поїздів через погіршення безпекової ситуації на Дніпропетровщині, Харківщині та Запорізькому напрямку. На частині маршрутів пасажирів перевозять автобусами, а для окремих рейсів на захід очікуються затримки від однієї до семи годин.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Автобусні трансфери організували на напрямках:

  • Кривий Ріг — Дніпро;
  • П’ятихатки — Дніпро;
  • Лозова — Орілька.

Пасажири поїздів №32 Перемишль — Запоріжжя, №86 Львів — Дніпро, №286 Львів — Дніпро, №42 Трускавець — Дніпро та №40 Солотвино — Запоріжжя, які прямують до станцій Кам’янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ і Верхньодніпровськ, можуть продовжити подорож електропоїздами з Дніпра.

Новий квиток для такої пересадки купувати не потрібно — чинний квиток діятиме без доплати.

Через значні затримки частину поїздів західного напрямку обмежуватимуть до Тернополя або Львова з подальшою пересадкою. Зміни стосуються, зокрема, рейсів Дніпро — Трускавець, Дніпро — Ковель, Дніпро — Мукачево, Дніпро — Львів, Дніпро — Ужгород та Дніпро — Холм.

На зворотних рейсах прогнозуються затримки:

  • Ковель — близько 2 год 30 хв;
  • Мукачево — близько 2 год;
  • Львів — до 3 год залежно від рейсу;
  • Ужгород — близько 1 год;
  • Холм — до 7 год.

Пасажирів, які мають квитки на поїзди зі зміненими маршрутами або графіками, "Укрзалізниця" готова приймати на інші поїзди відповідного напрямку до кінця доби 8 серпня.

Актуальну інформацію щодо конкретного рейсу пасажирам надсилатимуть у застосунку "Укрзалізниці".

Нагадаємо, напередодні внаслідок російського удару по станції Лозова на Харківщині тимчасово призупинено рух поїздів. Пошкоджено вокзальну будівлю, контактну мережу та рухомий склад, є загиблі та поранені працівники УЗ.

Автор:
Тетяна Гойденко

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