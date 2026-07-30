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"Укрзалізниця" додала нові вагони на поїзди Холм — Київ і Холм — Дніпро

поїзд
"Укрзалізниця" додала нові вагони на поїзди / Укрзалізниця

"Укрзалізниця" поповнила парк трьома новими пасажирськими вагонами та направила їх на міжнародні поїзди №24/23 Холм — Київ і №120/119 Холм — Дніпро. Від початку 2026 року компанія отримала вже 21 новий вагон із запланованих 100.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укрзалізницю".

Нові вагони використовуватимуть на рейсах із польського Холма, де наприкінці літа очікується підвищений пасажиропотік перед початком навчального року.

Вагони обладнані системами кондиціонування, посиленими акумуляторними батареями, індивідуальними розетками та USB-портами. Також у них передбачені вбиральні зі сповивальними столиками.

За даними "Укрзалізниці", у виробництві вагонів беруть участь понад 150 українських виробників і постачальників.

Загалом державна програма передбачає постачання 100 нових пасажирських вагонів. До партії входять купейні, інклюзивні вагони та вагони нового покоління зі збільшеним на 20 років строком експлуатації.

Постачання всієї партії має завершитися до травня 2028 року.

Нагадаємо, “Укрзалізниця” запустила поїзд Київ — Холм ще у вересні 2023 року.

Автор:
Тетяна Гойденко