Ціни на пальне 30 липня 2026 року: скільки коштує бензин, дизель та газ на заправках сьогодні?

Розповідаємо, скільки коштує літр бензину, дизелю та автогазу. Дані виданню Delo.ua надала Консалтингова група А-95 .

Сьогодні, 30 липня 2026 року (четвер), в Україні спостерігаються значні зміни у середніх цінах на пальне.

Вид палива Ціна (зміна) А-95+ 84,25 грн (+12 коп) А-95 81,19 грн (+26 коп.) А-92 77,70 грн (+6 коп.) ДП 90,66 грн (+1 грн) Газ 43,32 грн (+76 коп.)

Оператор А-95+ А-95 А-92 ДП Газ OKKO 85,90 82,90 90,90 43,90 UPG 81,90 79,90 87,90 42,90 WOG 85,90 83,50 91,80 44,50 УКРНАФТА 82,90 79,90 77,90 87,90 42,90 SOCAR 88,40 85,40 92,90 42,76 AMIC 82,99 79,99 90,44 42,12 БРСМ-Нафта 79,44 88,94 40,71

Нагадаємо, з 23 по 24 липня середня вартість дизельного пального зросла на 2,22 грн/л до 85,23 грн/л, а бензину марки А-95 — на 1,05 грн/л до 80,08 грн/л. З початку тижня дизельне пальне на заправках здорожчало на 6,43 грн/л, а бензин — на 6,51 грн/л.