"Нова пошта" змінює графік роботи в обласних центрах: як працюватимуть відділення

Компанія “Нова пошта” подовжить час роботи своїх відділень у більшості обласних центрів України.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

Починаючи з 1 серпня, у суботу та неділю вони відкриватимуться на годину раніше — о 08:00.

Зміни впроваджують для зручності клієнтів, щоб вони мали змогу забрати або відправити посилки перед початком дня.

У компанії зазначають, що оновлені графіки вже відображаються на офіційному сайті та в мобільному застосунку, де кожен користувач може перевірити точний розклад роботи свого конкретного відділення.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує розширити інфраструктуру доставки: до кінця 2026 року мережа поштоматів має зрости ще на 6 тис. одиниць, а кількість мінівідділень — на 300. У першому кварталі компанія вже відкрила 2,6 тис. нових поштоматів.