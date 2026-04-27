“Нова пошта” розширює мережу: +6 тис. поштоматів і 300 мінівідділень до кінця 2026 року

Логістична компанія “Нова пошта” планує суттєво розширити інфраструктуру доставки: до кінця 2026 року мережа поштоматів має зрости ще на 6 тис. одиниць, а кількість мінівідділень — на 300.

Як пише Delo.ua, повідомляється у звіті “Нової пошти”.

У першому кварталі 2026 року компанія вже відкрила 2,6 тис. нових поштоматів, 36 відділень та 329 пунктів приймання і видачі посилок. Таким чином “Нова пошта” прискорює перехід до моделі доставки, де ключову роль відіграють поштомати та мінівідділення.

До кінця 2026 року компанія планує збільшити мережу поштоматів ще на 6 тис. одиниць і відкрити близько 300 мінівідділень по всій Україні. Це означає подальше зміщення фокуса з класичних відділень на більш автоматизовану та децентралізовану інфраструктуру.

Станом на сьогодні “Нова пошта” вже має одну з найбільших мереж експрес-доставки в країні, а зростання кількості поштоматів є ключовим елементом її стратегії скорочення часу доставки та розширення присутності в малих населених пунктах.

Компанія також продовжує інвестувати в міжнародний сегмент: у 2025 році кількість міжнародних відправлень зросла більш ніж на 50%.

Раніше ми повідомляли, що "Нова пошта" за перші три місяці 2026 року встановила майже 2,7 тис. нових поштоматів, що стало одним із найшвидших темпів розширення автоматизованої мережі доставки. Компанія послідовно нарощує інфраструктуру self-service форматів на тлі зростання попиту на швидку та безконтактну доставку.