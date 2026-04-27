Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,00

+0,06

EUR

51,55

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,90

43,80

EUR

51,80

51,60

ТОП 50 СЕО

Лідери українського
бізнесу
Вільна енергія 2.0

Вільна 
енергія 2.0
AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

“Нова пошта” розширює мережу: +6 тис. поштоматів і 300 мінівідділень до кінця 2026 року

Фото: Gettyimages

Логістична компанія “Нова пошта” планує суттєво розширити інфраструктуру доставки: до кінця 2026 року мережа поштоматів має зрости ще на 6 тис. одиниць, а кількість мінівідділень — на 300. 

Як пише Delo.ua, повідомляється у звіті “Нової пошти”.

У першому кварталі 2026 року компанія вже відкрила 2,6 тис. нових поштоматів, 36 відділень та 329 пунктів приймання і видачі посилок. Таким чином “Нова пошта” прискорює перехід до моделі доставки, де ключову роль відіграють поштомати та мінівідділення.

До кінця 2026 року компанія планує збільшити мережу поштоматів ще на 6 тис. одиниць і відкрити близько 300 мінівідділень по всій Україні. Це означає подальше зміщення фокуса з класичних відділень на більш автоматизовану та децентралізовану інфраструктуру.

Станом на сьогодні “Нова пошта” вже має одну з найбільших мереж експрес-доставки в країні, а зростання кількості поштоматів є ключовим елементом її стратегії скорочення часу доставки та розширення присутності в малих населених пунктах.

Компанія також продовжує інвестувати в міжнародний сегмент: у 2025 році кількість міжнародних відправлень зросла більш ніж на 50%.

Раніше ми повідомляли, що "Нова пошта" за перші три місяці 2026 року встановила майже 2,7 тис. нових поштоматів, що стало одним із найшвидших темпів розширення автоматизованої мережі доставки. Компанія послідовно нарощує інфраструктуру self-service форматів на тлі зростання попиту на швидку та безконтактну доставку. 

Автор:
Лариса Крупко