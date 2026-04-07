"Нова пошта" встановила майже 2700 поштоматів за три місяці: які плани компанії до кінця року

За перші три місяці року "Нова пошта" розширила свою інфраструктуру в Україні. За цей період було встановлено 2680 нових поштоматів, відкрито 36 відділень та 329 пунктів приймання і видачі посилок.

Більшість нових відділень (21 з 36) з’явилися на території житлових комплексів. Найбільша кількість нових точок зафіксована у Київській, Львівській та Запорізькій областях.

"Варто зазначити, що ми не тільки відкриваємо нові точки сервісу Нової пошти, але й паралельно стандартизуємо вже існуючу мережу... 19 відділень змінили свої локації, щоб користуватись послугами було ще зручніше", — повідомила керівниця відділу планування розвитку мережі Ганна Федченко.

Наразі загальна кількість поштоматів компанії в Україні становить 36 755 одиниць. Для підвищення пропускної здатності компанія тестує нові формати обладнання. Було запущено простір поштоматів довжиною 13 метрів, що містить 26 секцій та 286 комірок. Також на 445 об’єктах було додано нові стеки до вже встановлених пристроїв.

Директор департаменту поштоматів Артур Куделін зазначив: "Окрім масштабування мережі, ми експериментуємо з форматами... Наразі вже розширили 445 точок".

До кінця 2026 року компанія планує встановити 6000 додаткових поштоматів та відкрити 300 мінівідділень по всій країні.

Нагадаємо, логістична компанія "Нова пошта" з 13 квітня 2026 року оновлює тарифи на доставку. У компанії зазначають, що зміни покликані забезпечити стабільність сервісу, швидкість доставки та якість обслуговування.