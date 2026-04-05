"Нова пошта" змінює вартість послуг: що подорожчає

Логістична компанія "Нова пошта" з 13 квітня 2026 року оновлює тарифи на доставку. У компанії зазначають, що зміни покликані забезпечити стабільність сервісу, швидкість доставки та якість обслуговування.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення компанії.

Перегляд вартості послуг пояснюють зростанням операційних витрат, зокрема подорожчанням пального, підвищенням вартості енергоресурсів і послуг партнерів, а також загальною економічною ситуацією.

У компанії наголошують, що частина сервісів залишиться без змін. Безкоштовними й надалі будуть пакування малих посилок, фірмові конверти для документів, переадресація під час доставки та комісія за оголошену цінність до 500 грн.

Також без змін залишаться тарифи на зберігання посилок, послугу "Пункт передачі", доплату за відправлення з сільської місцевості, а також пакування середніх і великих посилок.

Як подорожчає доставка

Водночас з 13 квітня запроваджуються оновлені тарифи на основні послуги доставки.

Доставка документів у межах міста становитиме 70 грн, по Україні — 80 грн. У вартість входить фірмовий картонний конверт.

Для посилок до 30 кг передбачено безкоштовне пакування у фірмовий пакет для відправлень від 0,5 до 4 кг.

Доставка по місту становитиме: до 2 кг — 70 грн, до 10 кг — 115 грн, до 30 кг — 180 грн. Доставка по Україні: до 2 кг — 90 грн, до 10 кг — 135 грн, до 30 кг — 200 грн.

Для вантажів понад 30 кг тариф становитиме 7 грн за кг при доставці між відділеннями в межах міста та від 11 грн за кг при доставці по Україні залежно від тарифної зони.

Нагадаємо, востаннє "Нова пошта" змінювала тарифи 1 грудня 2025 року Зміни стосувалися як вартості доставки між відділеннями, так і отримання відправлень у поштоматах.

Автор:
Тетяна Гойденко