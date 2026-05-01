Журналісти опублікували нові "плівки Міндіча": хто на них фігурує

Видання "Українська правда" опублікувало другу серію розшифровок "плівок Міндіча", де розслідувачі наводять докази, що група приватних осіб зі звʼязками з Андрієм Єрмаком отримали у розпорядження державні Sense Bank та хімічний завод "Карпатнафтохім".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Суспільне".

Журналісти вказують, що йдеться про бізнесменів Андрія та Василя Веселих, які діяли в інтересах тодішнього керівництва Офісу президента. Зокрема, у 2024 році Василь Веселий почав отримувати дохід від Sense Bank і, за інформацією співрозмовників у бізнес-середовищі, мав неформальний вплив на управлінські рішення в банку. Сам Веселий ці твердження раніше заперечував.

Із нових записів виходить, що наглядову раду Sense Bank, призначали просто у квартирі одного з фігурантів "плівок Міндіча". Зокрема, Олександр Цукерман та радник голови наглядової ради Sense Bank Василь Веселий обговорюють призначення наглядової ради банку та радяться, кого туди треба відправити, які люди більш надійні, кому можна подзвонити й одразу все вирішити.

У публікації також йдеться про записи розмов, де окремо згадується особа з псевдонімом "Хірург", яку видання пов’язує з Андрієм Єрмаком, однак прямих підтверджень цього не наведено.

Крім банківського сектору, у розслідуванні згадується участь тих самих осіб у структурі власності "Карпатнафтохіму". За версією журналістів, вхід до активу також міг відбуватися через політичні зв’язки.

Сьогодні Sense Bank повністю державний, а склад його наглядової ради за законом ухвалює Кабінет міністрів за результатами незалежного конкурсу.

Окремий блок матеріалу стосується бізнесмена Тимура Міндіча. У записах, оприлюднених виданням, він разом із тодішнім міністром оборони Рустемом Умєровим обговорює можливий продаж частки компанії Fire Point іноземним інвесторам. Йшлося про угоду на 600 млн доларів за 33% компанії, з яких половина могла бути спрямована на розвиток бізнесу, а інша — виплачена акціонерам.

Міндіч раніше заперечував свою причетність до цієї компанії. Водночас він є фігурантом кримінального провадження щодо розкрадань у сфері енергетики. У грудні 2025 року суд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а слідство розглядає можливість міжнародного розшуку.

Публікація може вплинути на репутацію державних активів і корпоративного управління, зокрема у банківському секторі та хімічній промисловості, а також посилити увагу до прозорості управління держвласністю.

Розслідування створює нові ризики для довіри до державних компаній і може мати подальші політичні та юридичні наслідки, однак наведені твердження потребують офіційної перевірки.

Хто є хто у наглядовій раді Sense Bank

Пьотр Новак— у 2022–2024 роках був членом правління, директором з інформаційних технологій та технічним директором PZU Group, у 2018–2020 роках — головою комісії з нагляду за аудиторською діяльністю, у 2021–2022 роках — міністром економічного розвитку та технологій Польщі.

Єжи Яцек Шугайєв — у 2018–2024 роках був головою правління КредоБанку.

Єва Кароліна Маргарета де Фалькє незалежним директором та головою аудиторського комітету ради директорів шведської беттінгової компанії Betsson,головним юрисконсультом "Команда Олівія", незалежним членом ради директорів та головою комітету з ризиків та аудиту ради директорів Skandiabanken, гендиректором та головою ради "Де Фальк Консалтинг".

Олександр Щур— у 2000–2024 роках працював у державному Укрексімбанку, де був членом правління, головою комітету з управління активами та пасивами, головою кредитного комітету та начальником управління зовнішніх запозичень.

Микола Гладищенко— член правління та фіндиректор державного ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло"), у жовтні 2025 року, став головою наглядової ради Sense Bank.

Олег Містюк— засновник компанії "Фінансові консультанти Трезуб". Народний депутат Ярослав Железняк стверджує, що голова правління Sense Bank Олексій Ступак, як і Микола Гладищенко, є людиною бізнесмена Тимура Міндіча.

Зауважимо, вчора компанія Fire Point, яка виробляє далекобійні дрони та ракети для Сил оборони України і яку звинуватили у зв’язках з Міндічем, заявила про категоричне несприйняття інформації, поширеної в окремих медіа, зокрема в матеріалах "Української правди".