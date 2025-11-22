Міндіч хотів купити 50% акцій компанії Fire Point

Бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії Fire Point – виробника далекобійних ракет Flamingo.

Як інформує Delo.ua, про це розповів співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман, повідомляє кореспондент "Суспільного".

За словами Штілермана, Міндіч разом з іншими особами висловив бажання стати співвласником після того, як продукція Fire Point успішно пройшла випробування у березні 2024 року. Втім, запропоновані інвестиції у Fire Point назвали недостатніми.

"Один з них, хто пропонував стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці, та й залишились з ним знайомими", – сказав співвласник компанії.

Штілерман уточнив, що його з Міндічем пов’язував також спільний інтерес до творчості художника Владислава Шерешевського.

Засновники Fire Point заявили, що вклали у створення зброї 1,5 млн доларів власних коштів, не залучаючи зовнішніх інвесторів.

Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас".

"Ігор Фурсенко і його підлегла займалися евакуацією моєї дружини з Росії. Моя колишня дружина з двома дітьми проживала у Росії й не дуже бажала звідти виїжджати. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі у житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора", – пояснив він.

Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.

"Він мій банкір. Я довірив йому свої гроші, і вони там лежать", – сказав співзасновник Fire Point.

Представники Fire Point також заявили, що обшуків у них не проводили, однак компанія передавала документи детективам у межах іншого розслідування – щодо можливого завищення цін на безпілотні системи шістьма сторонніми підприємствами.

Про корупцію в енергетиці і до чого тут Міндіч

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

Ігор Миронюк (Рокет); виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

Дмитро Басов (Тенор); ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.