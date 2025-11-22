Запланована подія 2

Новини
Дата публікації
Міндіч хотів купити 50% акцій компанії Fire Point

Міндіч висловив бажання стати співвласником після того, як продукція Fire Point
Міндіч висловив бажання стати співвласником Fire Point / Колаж Delo.ua

Бізнесмен Тимур Міндіч, який проходить у справі про корупцію в українській енергетиці, намагався отримати 50% акцій оборонної компанії Fire Point – виробника далекобійних ракет Flamingo.

Як інформує Delo.ua, про це розповів співвласник і головний конструктор компанії Денис Штілерман, повідомляє кореспондент "Суспільного".

За словами Штілермана, Міндіч разом з іншими особами висловив бажання стати співвласником після того, як продукція Fire Point успішно пройшла випробування у березні 2024 року. Втім, запропоновані інвестиції у Fire Point назвали недостатніми.

"Один з них, хто пропонував стати нашим співвласником, був Міндіч. Переговори достатньо довго тривали, він виражав жвавий інтерес, але ми йому відмовили наприкінці, та й залишились з ним знайомими", – сказав співвласник компанії.

Штілерман уточнив, що його з Міндічем пов’язував також спільний інтерес до творчості художника Владислава Шерешевського.

Засновники Fire Point заявили, що вклали у створення зброї 1,5 млн доларів власних коштів, не залучаючи зовнішніх інвесторів.

Штілерман також підтвердив, що у Fire Point працював Ігор Фурсенко, один з фігурантів гучних "плівок" у справі НАБУ та САП "Мідас".

"Ігор Фурсенко і його підлегла займалися евакуацією моєї дружини з Росії. Моя колишня дружина з двома дітьми проживала у Росії й не дуже бажала звідти виїжджати. З Ігорем я спілкувався, мабуть, тричі у житті. Він цим займався. Він був працевлаштований на посаду адміністратора", – пояснив він.

Крім того, Михайло Цукерман, брат іншого фігуранта антикорупційних розслідувань Олександра Цукермана, є банкіром Штілермана. Останній підтвердив, що відвідував його бек-офіс, востаннє – у 2024 році.

"Він мій банкір. Я довірив йому свої гроші, і вони там лежать", – сказав співзасновник Fire Point.

Представники Fire Point також заявили, що обшуків у них не проводили, однак компанія передавала документи детективам у межах іншого розслідування – щодо можливого завищення цін на безпілотні системи шістьма сторонніми підприємствами.

Про корупцію в енергетиці і до чого тут Міндіч

10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

  • бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);
  • ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);
  • виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);
  • ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Всім фігурантам справи, крім Міндіча та Цукермана, Вищий антикорупційний суд обрав запобіжні заходи.

Міндіча та Цукермана не затримали, тому що вони встигли виїхати за кордон до оголошення підозри.

Автор:
Тетяна Гойденко