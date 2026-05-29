Кабмін виділить Києву додаткові 2 млрд грн на захист енергетики перед зимою

Кабмін виділить Києву додаткові 2 млрд грн / Юлія Свириденко

Уряд готує додаткове фінансування обсягом 2 млрд грн на захист енергооб’єктів і енергетичного обладнання Києва перед наступним опалювальним сезоном. Ще майже 1 млрд грн уже виділено на першочергові заходи для підготовки столиці до зими.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення прем’єр-міністерки Юлії Свириденко.

Свириденко наголосила, що питання підготовки Києва до опалювального сезону є одним із пріоритетів уряду. На першочергові заходи вже виділено майже 1 млрд грн.

Окрім цього, Кабмін готує додаткове фінансування обсягом 2 млрд грн на захист енергооб’єктів та енергетичного обладнання.

Також триває реалізація експериментального проєкту із забезпечення резервного живлення для багатоквартирних будинків столиці. Йдеться про закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів і генераторів для роботи ліфтів, інженерних систем та освітлення місць загального користування.

За словами прем’єр-міністерки, держава продовжить надавати Києву необхідну підтримку для підготовки до зими. Водночас вона підкреслила, що відповідальність за якісну та своєчасну підготовку столиці до опалювального сезону лежить на міській владі, яка має забезпечити належну організацію робіт та використати всі надані державою можливості.

Напередодні Кабмін також спрямував 3 млрд грн із резервного фонду держбюджету на закупівлю та встановлення ще 216 нових блочно-модульних котелень у регіонах та Києві.

Автор:
Тетяна Гойденко