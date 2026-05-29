Світовий банк надасть Україні 236 млн євро позики під гарантії Швеції

Міністерство фінансів України та Світовий банк уклали угоду про надання позики у розмірі 236 мільйонів євро. Залучені кошти будуть спрямовані на покриття пріоритетних соціальних і гуманітарних видатків державного бюджету.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.

Фінансові ресурси надійдуть до загального фонду держбюджету найближчим часом. Кредит надається Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР) під офіційну гарантію уряду Швеції в межах масштабного інвестиційного проєкту PEACE in Ukraine ("Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні").

Куди спрямують кошти та загальний обсяг програми

Урочисте підписання документів відбулося за участі міністра фінансів України Сергія Марченка та операційного менеджера Світового банку у справах країн Східної Європи Ківіна Томлінсона.

Значення та масштаби фінансової допомоги:

Цільове призначення: залучений капітал дозволить забезпечити стабільне функціонування державної системи в умовах воєнного стану. Гроші підуть на своєчасні виплати соціальних допомог для найвразливіших верств населення, фінансування зарплат держслужбовців та безперебійну роботу базових інституцій.

Рекордні обсяги: після зарахування цієї позики сумарний обсяг фінансової підтримки України за весь час реалізації міжнародного проєкту PEACE досягне майже 53,5 мільярда доларів.

"Залучені кошти дозволять забезпечити стійкість державної системи й соціально-економічну стабільність України під час війни, а також гарантувати своєчасні соціальні виплати", — наголосив Сергій Марченко під час церемонії підписання.

